Облепиховое лето. Режиссер Виктор Алферов. Сценарий Ольги Погодиной-Кузминой. В главной роли Андрей Мерзликин.

Андрей Мерзликин: Роль художника, писателя, творца не похожа на то, что я играл прежде, но мне она близка. Я ждал ее, можно сказать, всю жизнь. Фото: Кинопоиск

Честно признаюсь: по этому фильму у меня есть немало вопросов к драматургу, к режиссеру-дебютанту, к актерам, играющим кто драму, а кто откровенный фарс. Но одно безусловно: фильм заслуживает нашего внимания уже тем, что первым в игровом кино обратился к судьбе выдающегося драматурга советской поры сибиряка Александра Вампилова, безвременно сгинувшего в водах Байкала в возрасте 35 лет.

Его пьесы "Прошлым летом в Чулимске", "Старший сын", "Прощание в июне", "Утиная охота", теперь ставшие классикой, при жизни автора пробивались на сцену с великим трудом. Их обвиняли в мелкотемье, в упадничестве, в отсутствии образцового героя, на которого могли бы равняться современники. Они были принципиально далеки от идеологий и политик, и, думаю, авторы фильма пошли на большие натяжки, представляя Вампилова чуть ли не диссидентом. Но кино не учебник, а фильм не статья Википедии, и вопрос в том, в какой мере убедительной получилась фигура на экране. Об этом пусть судят зрители фестиваля.

А мне показалось важным вернуть забывчивым имя и личность большого русского писателя, которому удалось в сугубо интимных историях, развернувшихся в далекой Сибири, показать драмы национального характера, типичные для всей России. Проблемы, актуальные для любой страны, - не случайно пьесы Вампилова ставят во всем мире, а одного из его героев именуют русским Гамлетом.

Интересен в главной роли Андрей Мерзликин - ему удается наполнить правдой даже чересчур прямолинейно решенные эпизоды. Среди действующих лиц есть персонажи из реальной жизни - от поэта Николая Рубцова до режиссеров Олега Ефремова и Андрея Кончаловского, поэтессы Беллы Ахмадулиной. Есть попытка воспроизвести интеллигентские вечеринки тех лет. Важная роль отведена уникальной сибирской природе (оператор Андрей Воробьев). И есть о чем подумать зрителям; многие, возможно, заинтересуются творчеством Вампилова впервые.

Режиссер Виктор Алферов - тоже сибиряк, окончил мастерскую Марка Захарова в ГИТИСе, много ставил в московских театрах "Практика" и Театр.doc, создал театральный проект "Игровые чтения для детей". "Облепиховое лето" - его дебют в полнометражном игровом кино. Фильм участвовал во многих фестивалях, получив награды в Выборге, Гатчине, Севастополе, испанской Марбелье...

Из отзывов зрителей

"Сестренка"

Пронзительный фильм! Ни одного выстрела, но как много израненных судеб! Победу добывали солдаты на фронте, но без поддержки родных в тылу, без веры, что каждый солдат вернется домой, невозможно было выстоять в страшной битве. Удивительная игра маленьких актеров. Прекрасная работа оператора: замечательная природа Башкирии создает атмосферу мира и спокойствия - как контраст войне. Далекая от фронтов башкирская деревня - частица большой страны и великой истории!

Елена Мустафина

По-настоящему хороший фильм о войне: очень добрый, наполненный любовью к родным, к близким, к Родине, пониманием, нежностью и переживаниями. Это очень сильно и очень неожиданно. В нем есть главное, чего так не хватает отечественным фильмам, - душевность! История про бескорыстную доброту людей в нелегкое время. Про терпение и мужество не по-детски умных и сообразительных детей. Она о большой стране, где люди говорили на разных языках, но понимали друг друга и сопереживали чужой беде. Просто не оторваться было от просмотра. Нет фальши, в диалогах нет искусственности и надуманности, все они из реальной жизни. Все наполнено светом, надеждой, неиссякаемой верой, и хоть история про войну, но она возвышает и наполняет благодарностью, что есть еще силы оставаться настоящим человеком.

Руслан Панкратов

Тест-драйв

Первая короткометражка, которую не хотелось оценивать - хотелось просто смотреть. Даже не из-за сюжета, а больше из-за главного героя. Актер Алексей Шевченков всегда подкупает абсолютным отсутствием пафоса. Он живой, он увлекает, ты слышишь его мысли, с ним переживаешь. Фильм гармоничен, все в нем - изображение, музыка и даже ее отсутствие - составляет связную, красочную и немного готическую картину. Жестко, даже страшно, но режиссер достучался, смог собрать ансамбль, который идеально воплотил его задумку. Из всего просмотренного короткий метр и опера "Турандот" пока меня больше впечатлили, чем полнометражное кино. И с каждым днем уровень конкурса растет.

Валентина Нечаева

Эвтаназия

Короткометражный фильм похож на афоризм: кратко, емко, исчерпывающе. Если сериал может победить по очкам, короткометражка должна выигрывать нокаутом. Здесь камерная история убийства, оказавшегося актом милосердия поневоле. В очередной раз в коротком метре сыграл Тимофей Трибунцев - это здорово, когда большие звезды не гнушаются некоммерческих проектов и сотрудничают с молодыми авторами!

Роман Апрелев