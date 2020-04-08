Эксперты EIA спрогнозировали снижение объемов добычи нефти в США

В 2020 году производство нефти в США снизится в среднем до 11,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с объемами 2019 года в 12,3 миллиона баррелей и рекордными максимумами около 13 миллионов баррелей в конце прошлого года. При этом нефтяные рынки ожидают снижения американской добычи ниже порога в 11 миллионов баррелей в сутки. К такому выводу пришли эксперты управления энергетической информации (EIA), которое является структурным подразделением министерства энергетики США.

Ранее EIA оценивала американскую добычу примерно в 13,2 миллиона баррелей в сутки в апреле и мае.

Со своей стороны, эксперты компании S&P Global Platts Analytics подсчитали, что американские производители вынуждены будут закрыть гораздо больше своих существующих производств в течение следующих нескольких месяцев, поскольку складские помещения заполнены, а многие объемы нефти становятся нерентабельными. Добыча в США может сократиться на 5 миллионов баррелей в сутки в течение следующих трех месяцев. Снижение производительности сланцевых буровых установок на 55 процентов приведет к постепенному снижению добычи: к декабрю 2020 года она составит 700 000 баррелей в сутки, а к декабрю 2021 года - около 2 миллионов баррелей.

Трейдеры ожидают более сильных сигналов о завершении переговоров в рамках встречи ОПЕК+, которая должна состояться в четверг, 9 апреля, отметил старший аналитик рынка OANDA Эдвард Мойя. "Рынки начали сомневаться в том, что потенциального сокращения производства нефти может быть достаточно для решения проблемы с избыточным предложением", - подчеркнул эксперт.