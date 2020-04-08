В интернете можно продвинуть практически любой товар или услугу, которая не запрещена законом. Или сделать из никому не известного человека медийную личность. Для этого понадобятся всего лишь время, деньги и высококлассные специалисты.

Об особенностях продвижения в Сети "РГ - Неделе" рассказали эксперты PR-индустрии.

По мнению основателя коммуникационного агентства "ЛАМПА" Евгении Лампадовой, чтобы "продвинуть" человека в Сети, уходит как минимум год, и в бюджет следует заложить несколько миллионов рублей. Например, создание и ведение Instagram с органическим приростом подписчиков в среднем обойдется в 150 тысяч рублей в месяц, продвижение в Facebook - 200 тысяч, а "посев" рекламы в Telegram начинается от 200 тысяч и может доходить до 3 млн рублей.

"Если речь идет о персоне, то рекомендуется закладывать и продвижение человека в медиа, потому что экспертные комментарии в СМИ очень помогают при раскрутке в мессенджерах и соцсетях, выступая верификатором персоны в инфопространстве", - отмечает эксперт. Стоимость услуги начинается от 250 тысяч.

Продвижение товаров и услуги имеет свои особенности. Следует сразу работать с несколькими каналами, в процессе тестирования "отключаются" неэффективные. "На две недели следует заложить по 50 тысяч рублей и на контекстную, и на таргетированную рекламу, - говорит Светлана Ерохнович, основатель агентства Rassvet.Digital. - Пять платных постов в сообществах с целевой аудиторией стоит около 25 тысяч рублей. Если бюджет есть, в рекламу можно влить и больше и смотреть на конверсию".

Для продвижения косметических товаров и услуг нужно минимум 300 тысяч рублей. "В эту сумму входит 2-3 лендинга с разным дизайном и наполнением, разными ключевыми сообщениями, это называется А/Б тест, - рассказывает Инна Анисимова, основатель агентства PR Partner. - На разные аудитории делается таргетинг: одним показывается одно, другим - другое, а третьим - третье. После этого нужно смотреть, что лучше всего "зашло" аудитории".

И это только первый этап тестирования аудитории. А дальнейшие действия целиком зависят от заказчика. "Если он хочет продавать 1000 флаконов шампуней, то нужно смотреть, сколько раз необходимо показать рекламу, чтобы купили один флакон", - заключает Анисимова.

Сложнее всего рекламировать фармацевтику, так как далеко не все блогеры и агентства готовы работать с такими товарами, ведь они связаны с репутационными рисками. Те, кто все же готов рекламировать такие товары, берут как минимум в два раза больше по сравнению с обычным ценником, отмечает PR-специалист Василиса Тарунова.