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08.04.2020 12:51
Рубрика: В мире

Эксперты рассказали, как не растолстеть во время карантина

Текст: Юрий Когалов
Карантин, введенный в большинстве стран мира, лишил людей многих радостей жизни. И это неизбежно скажется на их физической форме. Как прогнозируют эксперты пиренейского королевства, к тому времени, когда эпидемия коронавируса пройдет, и все ограничения снимут, испанцы наберут от 4 до 8 лишних килограммов.

В первые дни действия режима ЧП люди смели с полок магазинов основные продукты питания и туалетную бумагу, затем ажиотаж несколько прошел, и теперь на первом месте среди покупок шоколад, сладости, алкоголь и мучные изделия. Этот список отражает настроение испанцев (да и жителей других стран тоже). С помощью нездоровой пищи люди пытаются компенсировать эмоциональный дискомфорт. А ношение свободной домашней одежды ведет к тому, человек рискует упустить тот момент, когда джинсы станут ему малы.

Фото: youtube.com
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Чтобы этого не допустить, необходимо ответственно относиться к тому, что вы едите и в каком количестве. Как подчеркивает заместитель декана Мадридской коллегии диетологов Гильермо Родригес, слова которого приводит El Mundo, нужно научиться "различать физиологическую и эмоциональную сытость". Лучше всего в этом помогает стакан воды, метод старый, но от этого не менее действенный. "Если вы испытываете голод, выпейте стакан воды и подождите несколько минут, если это чувство резко уменьшилось или исчезло, то вы на самом деле и не очень-то хотели есть", - отмечают диетологи.

Испанское общество эндокринологии и питания также составило список рекомендаций, которые помогут не растолстеть за время карантина. Для начала необходимо составить меню на неделю, а лучше на две. И продукты покупать только в соответствии с ним. Это позволит также сократить количество походов в магазин до минимума. При этом стоит отказаться от продуктов с приставкой ультра, хотя он и хранятся дольше за счет различных методов обработки, пользы от них нет, зато они стимулируют аппетит. Сладкие безалкогольные напитки рекомендуется заменить водой, чаем и натуральными соками. В рацион необходимо включить орехи, постное мясо, яйца и рыбу. При выборе макарон, хлеба или риса приоритет отдавать тем, что изготовлены из цельного зерна. Фрукты и овощи надо есть ежедневно, при этом не важно, будут ли они сырыми или обработанными (тушеными, вареными).

Не стоит забывать о физических упражнениях, но прежде чем выбрать себе нагрузку, проконсультируйтесь со специалистом.

Наличие большого количества свободного времени позволяет уделить внимание творчеству. Вспомните, чем вы давно хотели заняться, научиться рисовать, шить или готовить.

И при всем это не забывайте о гигиене, даже сидя дома, нужно как можно чаще мыть руки и заниматься уборкой.

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