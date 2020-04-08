Эпидемия коронавируса в США подорвала боеготовность американских войск

Усиливающаяся эпидемия коронавируса в США негативно сказалась на боеготовности американских войск. Как отмечает militarytimes.com, большинство военных США уверены в том, что их готовность к проведению операций сильно подорвана из-за пандемии COVID-2019.

Согласно проведенному СМИ социологическому опросу, так считают три четверти опрошенных военнослужащих. При этом примерно половина (47 процентов) офицерского состава ВС США уверено, что руководство Пентагона действует правильно в сложившихся чрезвычайных условиях. Аналогичное число офицеров полагает, что начальники неправильно реагируют на эпидемию инфекционного заболевания.

Напомним, что на 6 апреля количество инфицированных COVID-2019 американских военнослужащих превысило 1400 человек. Скандал с массовым заражением матросов авианосца "Теодор Рузвельт" привел к увольнению ряда офицеров и министра военно-морского флота США. Ранее в Пентагоне планировали засекретить детальную информацию о распространении коронавируса в боевых подразделениях из-за соображений безопасности.

Отмечается, что в социологическом исследовании приняли участие более 1500 респондентов, а сам опрос проводился изданием Military Times в период между 26 и 31 марта.