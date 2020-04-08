ЕС выделит 15 млрд евро не входящим в союз странам для борьбы с COVID-19

Евросоюз выделит более 15 миллиардов евро странам Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Украина, Молдавия), государствам Западных Балкан, Турции, а также странам Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, обнародованном 8 апреля.

Как сказано в документе, Евросоюз обеспечит финансовую поддержку стран-партнеров из ресурсов внешнеполитической службы ЕС и выделит более 15,6 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом, чтобы поддержать усилия, предпринимаемые вышеперечисленными странами.

В Африку Брюссель перечислит 3,2 миллиарда евро, из них 1,19 миллиарда - государствам Северной Африки. Страны Восточного партнерства получат 962 миллиона евро, 800 миллионов евро направят в Турцию и на Западные Балканы. 1,22 миллиарда евро будут отправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион, 918 миллионов евро - странам Латинской Америки и Карибского бассейна.