Еврогруппа провалила переговоры о "новом плане Маршалла" для стран ЕС

Новости

Запрет на штрафы за неприменение касс на транспорте могут продлить 12:05
В Госдуме оценили перспективу приостановки финансирования ВОЗ со стороны США 11:55
В Германии вводят 12-часовой рабочий день для борьбы с коронавирусом 11:45
В Татарстане стали производить защитные маски из фанеры 11:45
Благодатный огонь доставят в столицу без массового скопления людей 11:44
В Германии объяснили, можно ли носить маски за рулем 11:44
Тюменцев начали быстрее проверять на коронавирус 11:43
Минск подписал меморандум об аграрном сотрудничестве с КНР 11:37
В Крыму отправят на карантин всех прибывающих из Москвы и Петербурга 11:36
На Ставрополье скончался первый пациент с коронавирусом 11:33
Впервые в истории Vogue вышел с пустой обложкой из-за коронавируса 11:21
"Реал" не намерен приобретать Криштиану Роналду 11:20
В Томске разработали радиофармпрепарат для диагностики рака желудка 11:20
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом 11:19
Самоизолировавшиеся россияне стали наряжаться, чтобы вынести мусор 11:19
Новосибирские актеры прочитают детям сказки по телефону 11:13
АвтоВАЗ поделился архивными фото в честь 50-летнего юбилея 11:03
Никас Сафронов попал в ДТП в Москве в свой день рождения 11:02
Беловежская пуща: Прогулка длиною в несколько десятков тысяч лет 11:00
В Марокко ношение масок на улице стало обязательным 11:00
Более 8 тысяч соцработников и волонтеров помогают москвичам на самоизоляции 10:59
Студентам подсказали лайфхак для успешной сдачи экзаменов 10:54
Медведев призвал очистить отношения от санкций в условиях пандемии 10:53
Подготовка к олимпиадам школьников ушла в онлайн 10:52
На Ямале в главке полиции подтвердилось восемь случаев коронавируса 10:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 11:09
Рубрика: В мире

Еврогруппа провалила переговоры о "новом плане Маршалла" для стран ЕС

Текст: Екатерина Забродина
Ночные бдения министров финансов стран-членов ЕС (еврогруппы), продолжавшиеся целых 16 часов в формате видеконференции, не принесли результата. Как передает Reuters, участники не смогли согласовать итоговый текст плана по спасению национальных экономик, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса.
Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Предполагалось, что по линии финансовых механизмов Евросоюза (Европейского стабилизационного механизма, Европейского инвестиционного банка и собственно бюджета Еврокомиссии) на поддержку бизнесменов, аграриев и оставшихся без работы будет выделена беспрецедентно огромная сумма - полтриллиона евро. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала прорабатываемую сумму "новым планом Маршалла" для Старого света.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Ученые: В Британии будет самое большое в Европе число жертв коронавируса

Как написал у себя в Twitter глава еврогруппы, министр финансов Португалии Марио Сентено, его коллеги "были близки к сделке, но пока не достигли ее".

Продолжение переговоров назначено на четверг. Накануне эксперты отмечали, что простыми они не будут - слишком велик водораздел по условной линии "север - юг". В частности, Германия, Австрия, а также Нидерланды выступили против идеи выпуска так называемых "коронабондов", на котором настаивают девять стран во главе с Италией, Францией, Испанией и Португалией.

Ранее в беседе с "РГ" немецкий политолог Александр Рар подтвердил: Берлин не готов к тому, чтобы взять на себя долговое бремя "южан".

"Давление на Германию усиливается. Я не исключаю, что дойдет до открытого шантажа. Мы видим, что Испания и Италия уже изменили тон на переговорах, все настойчивее требуя помощи от немцев. Возможно, нынешняя ситуация будет главным испытанием на прочность для Евросоюза", - считает собеседник "РГ".

В мире Европа Бельгия Международные организации Европейский союз Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры
В США установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
Найденный под завалами после взрыва в Нижегородской области мужчина скончался
Медведев: США пытаются сорвать продление СНВ-3
Роструд объяснил правила начисления зарплат в нерабочие дни
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах