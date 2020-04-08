Еврогруппа провалила переговоры о "новом плане Маршалла" для стран ЕС

Предполагалось, что по линии финансовых механизмов Евросоюза (Европейского стабилизационного механизма, Европейского инвестиционного банка и собственно бюджета Еврокомиссии) на поддержку бизнесменов, аграриев и оставшихся без работы будет выделена беспрецедентно огромная сумма - полтриллиона евро. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала прорабатываемую сумму "новым планом Маршалла" для Старого света.

Как написал у себя в Twitter глава еврогруппы, министр финансов Португалии Марио Сентено, его коллеги "были близки к сделке, но пока не достигли ее".

Продолжение переговоров назначено на четверг. Накануне эксперты отмечали, что простыми они не будут - слишком велик водораздел по условной линии "север - юг". В частности, Германия, Австрия, а также Нидерланды выступили против идеи выпуска так называемых "коронабондов", на котором настаивают девять стран во главе с Италией, Францией, Испанией и Португалией.

Ранее в беседе с "РГ" немецкий политолог Александр Рар подтвердил: Берлин не готов к тому, чтобы взять на себя долговое бремя "южан".

"Давление на Германию усиливается. Я не исключаю, что дойдет до открытого шантажа. Мы видим, что Испания и Италия уже изменили тон на переговорах, все настойчивее требуя помощи от немцев. Возможно, нынешняя ситуация будет главным испытанием на прочность для Евросоюза", - считает собеседник "РГ".