ФАС: Причин для роста цен на гречку и сахар нет

И по гречке, и по сахару дефицита ни производственных мощностей, ни объемов выпускаемой продукции нет. Так, в России действуют более 70 сахарных заводов. Ранее эксперты сообщали о том, что при потреблении 5,9 млн т сахара в России производится около 7,7 млн т.

После поступивших в ведомство жалоб на этот счет ФАС провела внеплановые проверки участников рынка сахара. По их итогам специалисты пришли к выводу, что краткосрочное повышение цен на сахар и перебои поставок в торговые сети были связаны с проблемами в логистике - в условиях одномоментного повышения спроса на ряд продуктов были перегружены службы, отвечающие за фасовку, погрузку, доставку товара в магазины.

Напомним, по данным Росстата, в марте цены на сахар в России выросли на 13,5%, гречку - на 6,2%. Повысились цены и на овощи. Но это объясняется сезонным фактором - сокращением запасов урожая прошлого года, а также ростом цен на импортную продукцию, указали в ФАС.