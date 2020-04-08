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08.04.2020 19:57
Рубрика: Экономика

ФАС: Причин для роста цен на гречку и сахар нет

Текст: Татьяна Карабут
Объективных предпосылок для роста цен на сахар и гречку в стране нет, уверены в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). "Рынки сахара, гречихи и крупы гречневой профицитны, а имеющиеся товарные запасы позволяют покрыть спрос потребителей. Объективных предпосылок для роста цен в настоящее время нет", - пояснили агентству РИА Новости в ведомстве.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

И по гречке, и по сахару дефицита ни производственных мощностей, ни объемов выпускаемой продукции нет. Так, в России действуют более 70 сахарных заводов. Ранее эксперты сообщали о том, что при потреблении 5,9 млн т сахара в России производится около 7,7 млн т.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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После поступивших в ведомство жалоб на этот счет ФАС провела внеплановые проверки участников рынка сахара. По их итогам специалисты пришли к выводу, что краткосрочное повышение цен на сахар и перебои поставок в торговые сети были связаны с проблемами в логистике - в условиях одномоментного повышения спроса на ряд продуктов были перегружены службы, отвечающие за фасовку, погрузку, доставку товара в магазины.

Напомним, по данным Росстата, в марте цены на сахар в России выросли на 13,5%, гречку - на 6,2%. Повысились цены и на овощи. Но это объясняется сезонным фактором - сокращением запасов урожая прошлого года, а также ростом цен на импортную продукцию, указали в ФАС.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Цены на продукты

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