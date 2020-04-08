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08.04.2020 12:24
Рубрика: Спорт

Фергюсон: Хабиб и Конор - жалкие трусы

Текст: Максим Домчев

Тони Фергюсон разоткровенничался в видео, опубликованном на его странице в Instagram. Для начала он пообещал как следует избить Джастина Гэтжи, ставшего его соперником на турнире UFC 249.

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"В следующем бою я должен был избить Хабиба, но он спрятался. Теперь есть Гэтжи. Его прозвище "Хайлайт"? Я ему покажу, что такое хайлайт. Этот парень после моих ударов увидит звезды", - заявил Фергюсон.

Американец мексиканского происхождения на этом не остановился. Он заявил, что обладатель чемпионского пояса в легком весе Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру и считает себя полноправным чемпионом. В отставку он отправил и Конора Макгрегора.

"Мне нечего сказать этим двоим, - заявил Фергюсон. - Как я понял, они оба ушли на пенсию, сложив все полномочия. Это спорт для настоящих мужчин. А Хабиб и Конор - жалкие трусы".

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что победитель поединка Фергюсон - Гэтжи станет следующим соперником Нурмагомедова.

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