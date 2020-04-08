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08.04.2020 14:53
Рубрика: Культура

Фестиваль балета Dance Open откроет 14 апреля Балетный Online Марафон

Текст: Ирина Муравьева

Международный фестиваль балета Dance Open уже объявлял о переносе своего XIX сезона и за прошедшие две недели успел собрать и согласовать с балетными труппами сезона новую осеннюю афишу. Теперь Dance Open объявляет Балетный Online Марафон, старт которого намечен на 14 апреля.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Зрителями и участниками марафона смогут стать все желающие. В афише - трансляции спектаклей, вошедших в историю современного балета, лекции на самые острые темы, видеооткрытки знаменитых танцовщиков, авторская энциклопедия фестиваля, беседы о балете и пропуск в клуб друзей Dаnce Open в подарок.

С первых же дней фестиваль, несмотря на серьезные убытки в связи с переносом сезона, запустил процедуру возврата денег в полном объеме за билеты на отменившиеся апрельские спектакли. Организаторы подчеркивают, что "в ситуации, в которой оказались люди, любая отсрочка недопустима и люди должны иметь возможность тратить свои деньги на самое необходимое".

Ситуация последних недель серьезно ударила по театрально-концертной и event-отрасли в целом, и прогнозы остаются тяжелыми. Фестиваль предупредил своих зрителей, что осенью, когда придется экономить на многом, в том числе на рекламе, события фестиваля будут проходить при минимальной рекламной поддержке. Поэтому организаторы советуют следить за объявлениями об открытии продаж билетов на осеннюю афишу XIX сезона на официальном сайте Dance Open. В апреле же всех ждут на спектаклях в режиме онлайн.

Культура Театр Музыкальный театр

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