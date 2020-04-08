Однажды в Трубчевске. Сценарий и режиссура Ларисы Садиловой. Продюсеры Лариса Шнайдерман, Лариса Садилова, Рустам Ахадов.

Этот фильм отличается от большинства демонстративной простотой рассказа о как бы банальных, личных событиях, близких каждому. Лариса Садилова сняла его в традициях советского кино с его высокими стандартами профессионализма. Там другие требования к сценарию, к работе с актерами, с натурой, с оператором, к логичности психологического развития и внятности монтажа. И наконец, иной интерес к тому, как люди живут. Снято в реальном Трубчевске и в деревушке под Брянском; рядом с актерами снимались жители тех мест. Картина стоит в ряду таких лент, как "Дело было в Пенькове", "Осенний марафон", "Калина красная". Не подражает, но входит в ту же реку, понимая, что воды утекло много, а истоки те же, и они обильны. При этом фильм не кажется старомодным, его стиль классичен - вечен. И время в Трубчевске течет иначе: даром что машины современные, но кажется, что мы в тех самых 70-х.

Как в "Осеннем марафоне", герой разрывается между женой и любовницей, не находя в себе сил после уютного домашнего обеда отказаться от десерта на стороне. Такой вялотекущий роман, сидение меж двух стульев - некомфортное и немного стыдное, что его мучает. Тем более что в маленьком городе шила в мешке не утаишь. У него есть жена, у любовницы есть муж, и нет отваги ни старую жизнь порушить, ни от новой отказаться - принять решение. Он не убежденный ходок - просто бесхарактерный. Загнал себя в ловушку и теперь мечется.

Нового Бузыкина играет Егор Баринов. Новую разлучницу Анну - Кристина Шнайдер, фактурой напоминающая молодую Гундареву. Она неуловимо напомнит и Лидию Федосееву-Шукшину в сцене, где бросившая семью Анна с любовником приезжают в деревню снять для любви избушку. Хозяйку изображает реальная жительница деревни, игровое кино сменяется документальным: женщина рассказывает, как в войну в этой избе прятался партизан. Рассказ настоящий, актеры импровизируют, как это было в эпизоде встречи Егора Прокудина с матерью в "Калине красной". Прием такой и повторить не грех: и люди, и судьбы другие, а приметы национального характера - те же. С экрана пахнуло жизнью столь натуральной, что жадно впитываешь ее приметы до мельчайших деталей - ее воздух. Какие там домики, в этом Трубчевске, какие кафешки, завалинки, и как старается самодеятельный оркестр, и как люди обедают, заседают, любопытствуют по-соседски, празднуют Новый год. Пахнуло домашним теплом, парным молоком, луговыми просторами и речными туманами - и эта человеческая интонация картины оказалась тем витамином, какого не хватало современному кино. А когда в финале мы окажемся в гуще праздника Победы, снятого документально, вспомнятся кадры Первомая в "Заставе Ильича" Хуциева - с ощущением чего-то важного, что отлетело навсегда.

Фильм живой, теплый. Одушевленный любовью к этой земле и ее людям - простодушным и мудрым, несовершенным, но кто бросит камень? Автор никого не разоблачает и выводов не навязывает - просто рассказывает человеческую историю. Такие негромкие, но разрушительные драмы бушуют и в Трубчевске, и в Москве, и в Париже. Получился абсолютно российский и при этом европейский фильм, понятный и волнующий зрителей в любой точке мира.

Из отзывов зрителей

"Римские каникулы"

Очень рада возможности посмотреть этот спектакль. И музыка, и хореография отлично передавали атмосферу Италии. Спектакль и веселый, и задуматься заставляет. Понравилось, что актеры иногда играли прямо в зале, среди зрителей. Но самое большое впечатление произвело цветовое решение мюзикла: начало выдержано в черно-белых тонах, а потом цвета становились все ярче. Так и жизнь героини менялась от замкнутых покоев скучного дворца к многоцветью реальности, куда она сбежала, чтобы почувствовать себя счастливой.

Эвелина, Польша