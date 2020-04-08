Фестиваль "Пасхальная радость" в Минске пройдет в формате онлайн

Проводить фестиваль "Пасхальная радость" на открытой площадке в Минске его организаторы не рискнули - перенесли общение в онлайн. Как и прежде, программа включает в себя несколько блоков - театральный, творческий и литературный.

Программа фестиваля рассчитана не только на малышей, но и их родителей. Алексей Матюша

Две постановки для самых маленьких (сказки "Мотылек и Солнце" и "Одноухий заяц") подготовил батлеечный театр Свято-Елисаветинского монастыря. Еще один спектакль для дошколят под названием "Ночной садовник" представил Театр кукол, света и тени "Дом солнца". Для тех, кто не успел на трансляции в прямом эфире, организаторы сохранили сказки в записи - их можно посмотреть на официальном YouTube-канале фестиваля.

На развивающие мастер-классы педагоги приглашают не только малышей, но и их родителей. Сегодня, например, у всех хозяюшек есть возможность овладеть секретами техники лоскутного шитья. В 12.00 урок "Пэтчворк для начинающих" проведет руководитель народной студии декоративно-прикладного творчества Валентина Житкевич, а завтра режиссер Ольга Милашевская научит родителей и их детей создавать теневой спектакль. Еще один мастер-класс от студии "Веселая овечка" пройдет в субботу: младшеклассникам покажут и расскажут, как сделать пасхальное яйцо из фетра. Начало трансляции в 16.00.

На семейный просмотр рассчитан и проект "Сказки радости". Ровно в 20.00 сегодня и завтра к экранам компьютеров или планшетов приглашают актер драмтеатра им. Максима Горького Александр Жданович (он же Маляваныч из детской передачи "Калыханка") и организатор фестиваля "Радость" Татьяна Тихонова. Они будут читать сказки, которые учат детей и взрослых главному в жизни - доброте и справедливости, дружбе и взаимовыручке. А в субботу в 14.30 на прямую трансляцию заглянет журналист, член Союзов писателей Беларуси и России Вячеслав Бондаренко. Он презентует книгу "Отец Иоанн Крестьянкин. И путь, и истина, и жизнь".

Программа фестиваля рассчитана не только на малышей, но и их родителей.