"Галс-Девелопмент" переориентирует рекламную кампанию на диджитал-каналы

В апреле 2020 года "Галс-Девелопмент" запускает новую рекламную кампанию "Это совсем другая история", посвященную де-люкс объектам: "Театральный Дом", "Сады Пекина", а также - проектам премиум-класса "Искра-Парк" и Match Point. Планируемый охват новой рекламной кампании - порядка 5 млн. уникальных пользователей. Продукт появится в ключевых новостных медиа - РБК, Коммерсант, Российская Газета и др., а также - на крупнейших профильных ресурсах по недвижимости (ЦИАН, Новострой-М, Яндекс Недвижимость), носителях наружной рекламы и радио (12 ключевых станций: Бизнес FM, Вести FM, Радио Джаз и др.).

Учитывая обстоятельства и изменения в медиапотреблении, доля диджитал-каналов будет самой значительной. При этом "Галс-Девелопмент" принял решение отказаться от идеи снимать видео, ключевым форматом на этот раз стали динамические баннеры, изображения на которых подвижны. В связи с существенным ростом числа слушателей онлайн-радио, было принято решение использовать сервис Unisound и размещать аудиоролик синхронно с баннером "компаноном". Когда пользователь слышит рекламный сюжет, на экране его гаджета отображается баннер, через который можно перейти на сайт соответствующего проекта.

"Мы активно работаем над тем, чтобы все каналы взаимодействия с клиентами были приравнены к общему знаменателю - премиальному и эстетическому. Каждый буклет, презентация, специальное предложение будут оформлены в едином ключе. Верное полноценное восприятие складывается даже из, казалось бы, маловажных мелочей. К примеру, мы начали иначе передавать ключи владельцам наших апартаментов. Каждый покупатель получает их в элегантной фирменной упаковке. И с этого начинается новая, совершенно особенная история, исключительная - для вас", - рассказывает Юлия Мудрицкая, директор департамента маркетинга "Галс-Девелопмент".

Дома настоящей Москвы предстали в новом свете - более изысканном, слегка эксцентричном и футуристическом. Каждый макет дополнен собственным слоганом: история роскоши, история успеха, история свободы, история будущего. Таким образом, обеспечивается преемственность между рекламой отдельных проектов под общей идеей. Теперь акценты сделаны не на советской эстетике, а на качестве строительства и визуальной составляющей. Центром концепции стали люди - герои на фоне объектов компании.

Принимая во внимание ключевые тренды рекламного рынка, специалисты создали четыре уникальные истории. С каждым годом набирают популярность возрастные модели с ярким характером, но в продвижении недвижимости такого образа еще не было. Одна из героинь "Галс-Девелопмент" - Галина Сокольская - профессиональная модель и искусствовед. По сюжету она путешествует по территории многофункционального комплекса "Искра-Парк" на сегвее, а фотографирует ее собственная робо-собака.

В рекламе элитного квартала "Театральный Дом" внимание уделили моде на барокко. Этот стиль особым образом подчеркнул изысканность исторической архитектуры проекта и богатство общественных зон. Барочные платья для героев сюжета были позаимствованы в костюмерных Мосфильма. Другой тренд - восточная культура - вступает в гармонию с комплексом "Сады Пекина". Здесь, на открытой крыше, состоялось фантасмагорическое мероприятие: девушки в кимоно, летающие карпы, гостья на вертолете. Этот сюжет вдохновлен самой жизнью, ведь с приходом тепла террасы по-настоящему оживают.

Многофункциональный комплекс Match Point - это осознанность, саморазвитие, богатый внутренний мир. Героем рекламы выступает бизнесмен, медитирующий в своих апартаментах, представляющий свои самые смелые мечты. И наш проект ему в этом помогает.

Подробная информация об объектах компании "Галс-Девелопмент" представлена на сайте www.hals-development.ru.

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"