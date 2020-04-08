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Рубрика: Экономика

Только полочку повесить

Где купить стройматериалы во время карантина
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Неделя № 76(8130)
Режим самоизоляции привел к тому, что люди начали массово делать ремонт в квартирах и на дачах. Спрос на стройматериалы по итогам марта вырос почти на 60%, подсчитали аналитики Avito. Покупкой инструментов стали интересоваться на 34% пользователей больше, теплицами - на 33%.
Строительный бум не всем по душе. Соседи дома, и они не готовы слушать весь день шум за стеной. Фото: Photoxpress Строительный бум не всем по душе. Соседи дома, и они не готовы слушать весь день шум за стеной. Фото: Photoxpress
Строительный бум не всем по душе. Соседи дома, и они не готовы слушать весь день шум за стеной. Фото: Photoxpress

В своем желании ремонтировать и строить люди встретили неожиданное препятствие - закрытие всех строительных магазинов в тех регионах, где власти ввели особые режимы из-за коронавируса. Поиски необходимых материалов и инструментов сегодня похожи на квест. Стройматериалы и садово-огородный инвентарь были исключены из перечня товаров первой необходимости. Гипермаркеты стройматериалов не сдались и рекомендовали заказывать у них товары онлайн.

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Арендаторы на строительных рынках и несетевые магазины тоже ищут способы продолжать работу, но им сложнее, чем крупным сетям, справиться с внезапным переходом на удаленное обслуживание, а у многих и не было опыта продажи товаров онлайн, как и нет до сих пор достойных "интернет-витрин". Зато сотрудники таких торговых точек стараются как могут: принимают от старых клиентов заказы по телефону, а если не могут доставить сами, то готовы отгружать товар, если клиент приедет самостоятельно. "Все работают, как последний день. То есть подъехать и купить товар еще можно, а вот заказать доставку на завтра проблематично. Никто не знает, будет ли вообще работать завтра. К тому же служба доставки не справляется", - рассказывает Сергей, затеявший у себя ремонт в первые нерабочие дни.

На курьеров ограничения на передвижение не распространяются, но чем дальше, тем выше будет их загрузка, а значит, могут и расти сроки доставки. А вот на бригады строителей ограничения распространяются в полную силу, и это нужно помнить тем, кто затевает ремонт, отмечает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

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Лучше всего с новыми задачами по продаже стройматериалов и инструментов онлайн справляются интернет-магазины и маркетплейсы. У них уже отлажена работа сайтов, есть бесконтактная система оплаты и служба доставки. Они первыми ввели бесконтактную доставку до двери. Сегодня их разделы "строительство и ремонт" становятся все объемнее и позволяют выбрать все необходимые товары: стройматериалы, лаки и краски, трубы, двери и окна и инструменты. Из неприятных сюрпризов, с которыми может столкнуться покупатель, - увеличение минимальной суммы покупки. С трудностями могут столкнуться те, кому только полочку повесить. Из приятных сюрпризов - доставка стала бесплатной, исключение - крупногабаритные грузы.

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