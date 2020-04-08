Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской НПО

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельности американской неправительственной организации The Jamestown foundation (JF), ("Джеймстаунский фонд") (США).

"По результатам изучения, поступивших материалов, установлено, что деятельность фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства. По данным Генпрокуратуры, усилия экспертов и аналитиков "Джеймстаунского фонда" в частности направлены на разжигание этносепаратизма в национальных республиках и пропаганду отделения некоторых территорий России.

Как отметили в надзорном ведомстве, особым объектом внимания фонда являются регионы Северного Кавказа, где для нагнетания националистических настроений и осложнения межнациональных отношений JF активно используется "черкесская" тематика и целенаправленно продвигается идея изменения территориального устройства России.

Информация о принятом решении Генпрокуратура направила в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.

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