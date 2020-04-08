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Рубрика: В мире

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Поляки выберут президента по почте?
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)
Десятого мая вместо избирательных участков поляки, скорее всего, пойдут к почтовым ящикам. Коронавирус заставил польские власти изменить правила голосования на выборах президента: оно будет полностью дистанционным.

Польский сейм одобрил поправки в избирательный кодекс, которые позволяют изменить форму проведения выборов в ситуации эпидемии. Теперь, если Сенат и президент утвердят эту инициативу, 25 тысяч почтальонов должны будут с риском для здоровья ежедневно разносить по 90-100 конвертов с бюллетенями из избирательной комиссии. При этом юристы предупреждают, что верховный суд может оспорить конституционность таких выборов. Конституция предусматривает, что голосование должно быть тайным, а в обстановке городской квартиры это требование выглядит невыполнимым. Кроме того, выборы должны быть всеобщими, а смогут ли почтальоны за столь короткий срок обеспечить всех избирателей бюллетенями - не ясно.

Фото: Олег Минеев/ РИА Новости
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Оппозиция требует переноса голосования, как это повсеместно происходит в других странах Европы.. Но лидер правящей в Польше партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский отказывается от каких-либо отсрочек. У него есть на это веская причина: дело в том, что во время серьезных кризисов люди склонны поддерживать власть, и ему это на руку. Если выборы все же состоятся 10 мая, на участки отважатся прийти лишь 20,7 процента избирателей. Это будет дисциплинированный электорат правящей партии, голосующий за своего кандидата - действующего президента Анджея Дуду.

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