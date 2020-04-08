Грабители по ошибке украли из НИИ в Бонне сейф с ампулами

О необычном ограблении в Бонне отрапортовала местная полиция. Как передает Spiegel online, злоумышленники проникли в закрытый на время карантина научный Институт изучения Земли и вынесли из его лаборатории сейф. Только вот сейф этот вовсе не с деньгами.

Полиция выпустила специальное обращение к грабителям с просьбой немедленно вернуть сейф на место и ни в коем случае не взламывать его, ведь внутри хранятся некие "ампулы", содержимое которых опасно для здоровья. "При его вдыхании или проглатывании может потребоваться медицинская помощь" - предупреждают стражи порядка.

Ворам пришлось постараться, чтобы выкрасть трофей - мало того, что окно лаборатории, через которое они влезли, находится на верхнем этаже, так еще и закрыто строительными лесами, через которые преступникам пришлось продираться.