Греческая церковь попросила архиереев отдать зарплату на борьбу с COVID-19

Священный Синод Элладской православной церкви выступил с обращением к своим архиереям, призывая их пожертвовать свою месячную зарплату национальной системе здравоохранения на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает греческое издание Romfea.

"Этот акт сочувствия и любви во Христе будет способствовать лучшему лечению болезни, а также станет практическим выражением нашего участия в нужде греческого народа", - сказано в циркуляре Священного Синода.

Ранее на заседании Постоянного совета Священного Синода было решено, что все 14 митрополитов, входящие в состав Совета, перечислят на нужды здравоохранения свое месячное жалование. То же самое они призывают сделать и всех остальных архиереев Элладской церкви.

В Греции священнослужители получают зарплату из государственного бюджета.