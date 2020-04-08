Грузовой корабль Dragon вернулся на Землю

Грузовой космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане, завершив месячную миссию на Международной космической станции, сообщила РИА Новости со ссылкой на компанию SpaceX.

Через пять с лишним часов после отстыковки от МКС, он приводнился у побережья Калифорнии. Корабль доставил на Землю около двух тонн груза, в том числе результаты научной работы, экспериментов и оборудования с МКС. Напомним, Dragon на сегодня единственный беспилотный корабль, который способен возвращать материалы с МКС на Землю.

Начиная со следующего полета на МКС, SpaceX будет использовать для доставки грузов на орбиту корабли серии Dragon 2, на базе которого создан пилотируемый корабль Crew Dragon.