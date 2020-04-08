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08.04.2020 06:50
Рубрика: Общество

Грузовой корабль Dragon вернулся на Землю

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: AFP/NASA Фото: AFP/NASA
Фото: AFP/NASA

Грузовой космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане, завершив месячную миссию на Международной космической станции, сообщила РИА Новости со ссылкой на компанию SpaceX.

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Через пять с лишним часов после отстыковки от МКС, он приводнился у побережья Калифорнии. Корабль доставил на Землю около двух тонн груза, в том числе результаты научной работы, экспериментов и оборудования с МКС. Напомним, Dragon на сегодня единственный беспилотный корабль, который способен возвращать материалы с МКС на Землю.

Начиная со следующего полета на МКС, SpaceX будет использовать для доставки грузов на орбиту корабли серии Dragon 2, на базе которого создан пилотируемый корабль Crew Dragon.

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