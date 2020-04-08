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08.04.2020 19:34
Рубрика: Спорт

Крутите педали

Хоккеист Евгений Кузнецов рассказал, как правильно тренироваться дома
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)
Из-за коронавируса сезон в Национальной хоккейной лиге приостановлен, и ведущие игроки лиги вынуждены находиться на самоизоляции.
Евгений Кузнецов считает, что поддерживать форму нужно не только профессиональным спортсменам. Фото: Артем Коротаев / ТАСС Евгений Кузнецов считает, что поддерживать форму нужно не только профессиональным спортсменам. Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Евгений Кузнецов считает, что поддерживать форму нужно не только профессиональным спортсменам. Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Хоккеисты времени зря не теряют и поддерживают форму постоянными тренировками.

Вот какие советы дал нападающий хоккейного клуба "Вашигтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов:

Фото: instagram.com / avtrusova
Как спортсмены поддерживают форму в домашних условиях

- Тренировки никто не отменял. Вирус вирусом, но мы профессиональные спортсмены. Работаю каждый день, поддерживаю форму. Вместе с Сашей Овечкиным на воздухе недавно занимались под руководством Павла Бурлаченко - личного тренера Саши по физподготовке. Это было очень здорово, весело и полезно. Что касается практических советов, то особое внимание уделяю коленям. Это проблемная зона у всех тех, кто играет в хоккей. Поэтому очень полезно крутить велотренажер. Прежде всего стоит обратить внимание на правильную посадку. Чтобы не увеличивать нагрузку на суставы, не выставляйте высоту седла как попало. Сядьте на тренажер, поставьте ноги на педали и возьмитесь руками за руль. Идеальной высотой будет та, при которой в нижней точке нога полностью выпрямлена, но стоит на педали, не отрывается от нее. Минут 25 работайте. Потом перерыв, и снова подход. Думаю, это под силу каждому.

Фото: AP Photo/John Locher
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Тем временем стало известно: нападающий СКА Александр Барабанов подписал годовой контракт начального уровня с клубом "Торонто Мейпл Ливз". 25-летний форвард начнет выступление в НХЛ со следующего сезона, сообщает официальный сайт канадского клуба. В нынешнем сезоне Барабанов принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил 11 шайб и сделал 9 результативных передач.

В общей сложности форвард провел в КХЛ 330 встреч, в которых набрал 160 (73+87) очков.

Барабанов является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.

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