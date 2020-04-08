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08.04.2020 00:00
Рубрика: Общество

Хроника коронавируса: Что произошло 7 апреля

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 75(8129)
Мошенники не дремлют: теперь они эксплуатируют тему коро-навируса, чтобы получить доступ к деньгам россиян. Фото: Сергей Михеев/РГ Мошенники не дремлют: теперь они эксплуатируют тему коро-навируса, чтобы получить доступ к деньгам россиян. Фото: Сергей Михеев/РГ
Мошенники не дремлют: теперь они эксплуатируют тему коро-навируса, чтобы получить доступ к деньгам россиян. Фото: Сергей Михеев/РГ

15.30 В Китае перестали умирать от COVID-19

В материковой части китая впервые с января нынешнего года за сутки не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. Об этом сообщила национальная комиссия по здравоохранению КНР. На данный момент в стране насчитывается около 1300 заразившихся коронавирусом.

Тест на коронавирус в Италии проводится бесплатно за счет государства

15:20 WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений

Мессенджер WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений из-за возможного распространения фейков о коронавирусе. Об этом представители мессенджера сообщили в своем блоге.

Новое ограничение касается часто пересылаемых сообщений, помеченных символом в виде двойной стрелки - то есть тех, которые уже переслали, и не раз. Теперь, по новым правилам, такое сообщение можно будет отправить только в один чат за раз.

11:35 ЦБ сообщил о новых схемах хищения денег с карт

Мошенники стали активно использовать тему коронавирусной инфекции для хищения денег с банковских счетов. Они обзванивают россиян, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиабилеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. Все в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет, сообщает Банк России.

В связи с этим первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев предостерег граждан от навязчивых предложений. "Хотел бы обратить внимание, что всю необходимую информацию вы всегда можете получить на официальных сайтах государственных органов, на сайтах Центрального банка и кредитных организаций", - отметил он в видеообращении.

Facebook будет через приложение бороться с пандемией коронавируса

10:48 Четыре российских региона остаются свободными от COVID-19

Коронавирусная инфекция нового типа пока не добралась до четырех российских регионов. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Коронавирусом заболели жители в 81 регионе. В списке регионов с обнаруженными случаями заболевания нет Ненецкого автономного округа, Республик Тыва и Алтай, а также Чукотки.

8:26 Назван полезный для профилактики коронавируса витамин

Исследователи из Ирландии выяснили, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, в том числе и COVID-19, и укреплении иммунитета в целом.

"Есть доказательства, подтверждающие роль витамина D в профилактике инфекций грудной клетки, особенно у пожилых людей", - считает профессор Роуз Энн Кенни. Этот витамин содержится в таких продуктах, как яйца, печень, жирная рыба (лосось или скумбрия), злаки, молоко.

Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
Китай разблокировал выезд из ставшего очагом COVID-19 Уханя

6:10 ВОЗ призвала носить маски только при необходимости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать медицинские маски во время пандемии коронавируса только врачам и больным людям.

Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, в первую очередь масками должны пользоваться медики. Это необходимо, чтобы защитить врачей от заражения. "Для населения мы рекомендуем использование медицинских масок зараженными и теми, кто за ними ухаживает на дому", - привело слова главы ВОЗ "РИА Новости".

4:54 В минздраве объяснили рост числа молодых пациентов

Рост числа молодых пациентов, у которых подтвердился COVID-19, связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу. Такое мнение выразила главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Елена Малинникова в эфире передачи "Соловьев LIVE" на YouTube.

Данные о заболевших

За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах, сообщает Роспотребнадзор. Всего по состоянию на вторник, 7 апреля, в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. Больше всего заболевших за сутки в Москве - 697 человек. Выздоровели 494 человека.

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