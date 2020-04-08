Япония бесплатно предложит странам лекарство для больных коронавирусом

В числе двадцати стран, которым Япония предложит "Авиган" - Болгария, Индонезия, Иран, Мьянма, Саудовская Аравия, Турция, Чехия. Еще около тридцати стран проявили интерес к этому препарату, заявил министр.

Япония предложит ООН грант в размере одного миллиона долларов для покупки и распространения препарата. Кроме того, японская сторона намерена работать с заинтересованными странами с целью вывести клинические исследования "Авигана" на международный уровень.

Ранее "Авиган" уже был применен в Китае, и по свидетельствам китайских врачей из Уханьского университета и других научных центров КНР, он оказался эффективен, особенно для пациентов с легкими симптомами коронавируса.

Также в настоящее время Япония увеличивает свои запасы данного лекарства в три раза. "Авиган" - экспериментальный противовирусный препарат, разработанный в Японии.

При этом специалисты напоминают, что в настоящее время доказательств успешного применения препарата против гриппа и коронавируса недостаточно.