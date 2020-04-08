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Рубрика: Экономика

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Интернет и мобильная связь появятся в небольших деревнях и станицах
Текст: Юлия Кривошапко
Интернет будет проводиться в деревнях, селах и поселках с населением от 100 человек, а не от 250, как раньше. Везде, где есть доступ к Сети, также появится мобильная связь. Закон о реформировании универсальных услуг связи публикует сегодня "Российская газета".
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

До недавнего времени в список универсальных услуг связи входили звонки с таксофонов, доступ к интернету с использованием пунктов коллективного доступа в населенных пунктах с количеством жителей от 500 человек, а также точки доступа Wi-Fi с количеством жителей от 250 до 500 человек. Для небольших деревень, сел и поселков с населением от 100 до 250 человек универсальные услуги оставались недоступными. Новый закон подразумевает включение в состав универсальных услуг сотовой связи в поселениях на 100-500 жителей. Пункты коллективного доступа к интернету, напротив, исключаются из перечня, поскольку они оказались невостребованы. По словам замглавы минкомсвязи Олега Иванова, сэкономленные средства направят на дооснащение населенных пунктов современной связью.

Фото: iStock
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Таким образом, во всех деревнях и селах с числом жителей от 100 до 500 человек появятся сотовая связь и точки Wi-Fi. Любой, находясь в радиусе 50 метров от этой точки доступа, может выходить в интернет. Бесплатно и без всяких ограничений по времени использования.

Как уточнял в интервью "Российской газете" глава Россвязи Олег Духовницкий, развертывание сети точек доступа идет преимущественно с использованием волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). В отдаленных районах, где часто нет дорог и промышленного электричества, где невозможно за разумные затраты протянуть ВОЛС, точки доступа подключаются с помощью спутниковых и радиорелейных линий связи.

По предварительной оценке Россвязи, благодаря новым поправкам интернет придет еще почти в 20 тысяч населенных пунктов. Это ориентировочная цифра, ее планируется уточнить по результатам переписи населения 2020 года, сообщили "Российской газете" в пресс-службе ведомства.

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Доступ к универсальным услугам связи появится и у жителей Крыма и Севастополя. Сейчас у них нет возможности ими пользоваться. Как пояснили в Россвязи, на территории Крыма и Севастополя схема реализации проекта будет такой же, как и по всей стране. Правительство определит оператора, будет заключен договор, после чего начнется развертывание сети универсальных услуг связи.

Еще одна новация касается таксофонов. Новый закон позволяет использовать их для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в качестве резервного канала. Сейчас по всей стране работает 148 тысяч таких устройств. Примерно 80% из них расположены в поселках, селах, деревнях с населением менее 500 человек.

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