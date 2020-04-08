Иран поддержал идею президента РФ Путина о создании зеленых коридоров

Иран приветствует инициативу президента РФ Владимира Путина о создании в мире на фоне пандемии коронавируса зеленых коридоров, свободных от санкций. Об этом заявил глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран приветствует российскую идею о "создании зеленого коридора вместо экономической войны и санкций", - написал Зариф по-русски на своей странице в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите "двадцатки", призвал отменить санкции в отношении пострадавших от COVID-19 стран и предложил организовать свободные от торговых войн и санкций "зеленые коридоры" для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.