Юлия Снигирь рекомендует, какие фильмы посмотреть в самоизоляции

Как трудно выбрать, что именно смотреть, когда сейчас в онлайн-формате проходит столько интересного. Но, к счастью, в обществе есть авторитетные люди, к мнению которых прислушиваются многие. И мы составили вместе с несколькими из них "именные списки" фильмов и сериалов. Принцип был один - рекомендовать, как для себя и своих близких. Самое любимое и проверенное. Если хочется - прокомментировать. Если нет - только названия. Зрителям остается только довериться и прислушаться.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости