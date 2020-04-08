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Рубрика: Культура

Юлия Снигирь рекомендует, какие фильмы посмотреть в самоизоляции

Текст: Сусанна Альперина
Как трудно выбрать, что именно смотреть, когда сейчас в онлайн-формате проходит столько интересного. Но, к счастью, в обществе есть авторитетные люди, к мнению которых прислушиваются многие. И мы составили вместе с несколькими из них "именные списки" фильмов и сериалов. Принцип был один - рекомендовать, как для себя и своих близких. Самое любимое и проверенное. Если хочется - прокомментировать. Если нет - только названия. Зрителям остается только довериться и прислушаться.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юлия Снигирь, актриса:

Фото: kinopoisk.ru
Названы новые даты премьер "Индианы Джонса 5", "Мулан" и фильмов Marvel

1 "Француз" (Андрей Смирнов)

2 "Кролик Джоджо (Тайка Вайтити)

3 "Джентльмены" (Гай Ричи)

4 "Мне это не нравится" (сериал Netflix)

5 "Однажды в Голливуде" (Квентин Тарантино)

6 "Шторм" (Борис Хлебников)

7 "Рокетмен"(Флетчер)

8 "Начало" (Глеб Панфилов)

9 "Магнолия" (Памела Андерсон)

10 "Великая красота" (Паоло Соррентино)

Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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