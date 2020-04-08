Юлия Снигирь рекомендует, какие фильмы посмотреть в самоизоляции

Как трудно выбрать, что именно смотреть, когда сейчас в онлайн-формате проходит столько интересного. Но, к счастью, в обществе есть авторитетные люди, к мнению которых прислушиваются многие. И мы составили вместе с несколькими из них "именные списки" фильмов и сериалов. Принцип был один - рекомендовать, как для себя и своих близких. Самое любимое и проверенное. Если хочется - прокомментировать. Если нет - только названия. Зрителям остается только довериться и прислушаться.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Юлия Снигирь, актриса:
1 "Француз" (Андрей Смирнов)
2 "Кролик Джоджо (Тайка Вайтити)
3 "Джентльмены" (Гай Ричи)
4 "Мне это не нравится" (сериал Netflix)
5 "Однажды в Голливуде" (Квентин Тарантино)
6 "Шторм" (Борис Хлебников)
7 "Рокетмен"(Флетчер)
8 "Начало" (Глеб Панфилов)
9 "Магнолия" (Памела Андерсон)
10 "Великая красота" (Паоло Соррентино)