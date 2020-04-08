Правительство приняло решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят диагностирование коронавируса. В России достаточно возможностей, чтобы не только обеспечить тест-системами на COVID-19 себя, но и поставлять их другим странам. Такая помощь нужна, чтобы снизить опасность проникновения инфекции извне, пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства провел президиум Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Важное значение имеет больший охват населения тестированием. Чтобы у каждого человека при необходимости была возможность проверить свое здоровье и сделать тест, правительство расширяет круг лабораторий, которые проводят такие исследования. "Право тестировать на коронавирус получили все заявившиеся лаборатории, в том числе и частные, негосударственные", - подчеркнул глава кабинета министров. Для этого необходимо подать соответствующее электронное уведомление на сайте Роспотребнадзора, а в случае выявления нового коронавируса лаборатория должна передавать информацию в федеральную службу.

Граждане, беспокоящиеся за свое здоровье и близких, заинтересованы в расширении тестирования, а это увеличивает потребность в самих тест-системах. "У нас есть все возможности, чтобы производить тест-системы и обеспечивать потребности внутри страны", - заявил Мишустин. По количеству проведенных тестов на коронавирус Россия входит в тройку стран-лидеров - уже сделано около 800 тысяч исследований.

Наша страна одновременно успевает помогать и другим государствам. Российские тесты направлены более чем в 30 стран мира, в первую очередь в страны СНГ. "Эти меры необходимы прежде всего для того, чтобы свести к минимуму угрозу проникновения инфекции в нашу страну", - объяснил председатель правительства.

Мишустин вновь вернулся к особенностям борьбы с заболеванием в регионах. Администрации субъектов РФ получили право самостоятельно решать, какие меры им необходимо вводить в зависимости от ситуации, в том числе определять отрасли и предприятия, чья работа должна быть продолжена. Производства, обратил внимание премьер, обязаны учитывать при этом требования Роспотребнадзора. "Безусловным приоритетом должно оставаться здоровье работников, - отметил Мишустин. - Крайне важно, чтобы на производствах выполнялись санитарные правила и рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции".

Если удаленная работа невозможна, нужно обеспечить соблюдение безопасной дистанции, организовать работу в несколько смен, разместить людей на разных этажах или в отдельных кабинетах, проверять у них температуру на входе и в течение рабочего дня, а также обеспечивать работников дезинфицирующими средствами, регулярно проводить дезинфекцию рабочих мест. При повышении температуры и признаках инфекционного заболевания сотрудник должен быть отстранен от работы с оформлением больничного листа, напомнил председатель правительства.

Повышенные меры безопасности обязательны для медицинских учреждений, которые принимают инфицированных коронавирусом. Премьер посоветовал в том числе привлекать специалистов-эпидемиологов из санаторно-курортных организаций, которые временно не работают. "Прошу все регионы активно использовать этот ресурс, чтобы не допускать внутрибольничного распространения инфекции. Это очень важно", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Между тем

Михаил Мишустин обсудил с ЛДПР плату за парковки

Премьер-министр Михаил Мишустин продолжает серию консультаций с представителями думских фракций - в среду по видеосвязи он выслушал предложения ЛДПР.

Два дня до этого глава правительства общался с депутатами от КПРФ и "Справедливой России": обсуждалось развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий, строительство новых школ и развитие вузов, поддержка людей с низкими доходами, дистанционная работа учреждений культуры, ряд других вопросов. Либерал-демократы, в свою очередь, намеревались поднять вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, физкультуры и спорта.

Михаил Мишустин заметил, что по каждой теме приходится учитывать особые условия, в которых сегодня вынуждены работать все органы власти. "Мы все фактически мобилизованы на постоянную работу в режиме 24/7, - подчеркнул он. - Несмотря на продолжение борьбы с распространением коронавирусной инфекции, необходимо не только оперативно принимать меры, которые помогут пройти текущий сложный период, но и обеспечить восстановление деловой активности после окончания карантинных мероприятий".

Действия Государственной Думы в правительстве оценивают высоко. По словам премьера, депутаты понимают свою ответственность за общий результат, при работе с инициативами президента и правительства действуют как надежные, ответственные партнеры.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, также участвующий в этих консультациях, заверил, что так будет и впредь. Он напомнил собеседникам о тех задачах, которые президент поставил в ходе совещания с губернаторами, и озвученных новых мерах поддержки граждан и бизнеса, особое внимание было уделено медицинским работникам. "В этой связи нам крайне важно вместе с правительством сделать все для того, чтобы законодательно обеспечить принятые решения", - сказал председатель Госдумы.

Представители ЛДПР пришли на встречу с рядом новых инициатив. Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает возможным в условиях коронавируса отменить плату за парковки для ряда категорий граждан, в первую очередь врачам и медперсоналу. Мишустин и Володин эту идею поддержали и договорились обратиться к губернаторам и мэрам, чтобы они рассмотрели такую возможность на своем уровне. В Москве власти уже решили - парковка для медиков в ближайшее время станет бесплатной, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал несколько советов, как можно компенсировать дефицит медицинских кадров во время пандемии коронавируса. "Можно привлекать на добровольной основе врачей-пенсионеров. Нужно выдать заранее дипломы выпускникам медвузов. Зачем ждать июня - июля? Дайте уже в апреле", - считает он. Кризис - это еще и возможность развития, уверен Жириновский. Сейчас можно сделать рывок в сфере здравоохранения: построить больницы, подготовить кадры. Важно, по его мнению, ускорить разработку вакцины от коронавируса. "Если Китай или США нас обгонят, то нам у них же придется закупать эту вакцину, так мы можем стать первыми в мире и продавать ее сами", - заметил лидер либерал-демократов.