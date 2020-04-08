Как "более-менее" поработать во время изоляции с ребенком

Все смешалось в однокомнатном доме Бабкиных. Безвременно закрытый детский сад, продолжающаяся работа газеты и многочасовой тет-а-тет с трехлетним ребенком. Начитавшись софистики от умников-психологов ("объясните малышу, что есть ваше личное пространство".... ага, как же!), я понял, что единственное средство более-менее поработать дома - это фантазия.

Какова наша генеральная цель? Сделать так, чтобы ребенок какое-то время (причем достаточно долгое) был занят чем-то увлекательным. Желательно не мультиками. Некоторые делают так: дают дитю гаджет - и все. А как насчет подумать? Очень пригодятся любимые герои малыша. У кого-то это Коржик, Карамелька и Компот из "Трех котов", у кого-то Маша и Медведь, а иная малышня нашего времени фанатеет от диснеевских предпенсионеров Чипа и Дейла. В моем случае мы имеем дело с "Щенячьим патрулем". Рокки, Гончик, Крепыш со своими присными вечно попадают в какую-нибудь авантюру. Попробуем поставить им (а значит, и дочке) задачу - найти клад.

"Кладом" может быть все что угодно. Например, какое-то угощение. Или давно забытая игрушка в слое блестящей фольги. Или - вообще идеально - воздушный пластилин. Поиск клада - это целый квест. Для начала прячем сокровище. Даже в однушке полно интересных мест. Например, "потайная" дверка, за которой спрятаны счетчики. Люк стиральной машины тоже подойдет. Или обувная коробка.

Рисуем карту. Для этого не нужны художественные навыки, достаточно изобразить ключевые точки маршрута. Карту можно спрятать в бутылку и тоже спрятать в каком-то неожиданном месте. Пока ребенок будет восторгаться игрой, у вас будет время и планерку провести, и даже кое-что поделать. А если в качестве клада был пластилин, то вы еще и в соцсетях (будь они неладны) посидите или пополулежите.

Удивительно, но неплохо ребенка отвлекают монотонные занятия. Покажите сыну или дочке, как точить карандаши! В моем случае это обеспечило примерно 40 минут рабочего времени.

И "гулять" на карантине тоже можно. Только для начала тщательно расчистите балкон, чтобы освободить место

Еще больше может помочь... раздельный сбор мусора. В доме, где есть ребенок и журналист, порядок - явление такое же нестабильное, как нефтяные цены. Вроде бы только пропылесосил, как опять не пройти к рабочей кухне. Немало обрезков образуется после творческих занятий ребенка. Объясните, что можно складывать в пакет для раздельного сбора! На переработку пошли почти все упаковки от быстро съеденных вкусных кладов. И, между прочим, их надо помыть перед выбрасыванием - иначе не считается! Вот вам и еще драгоценные минуты.

На некоторое время весьма занимательны игры с конструктором. С утра мы, например, строим замысловатую базу "Щенячьего патруля". Со множеством причудливых элементов. Потом ее фотографируем. А потом как бы случайно разрушаем. Даем непоседе фото и просим построить все заново.

После обеда обязательно...гуляйте. Да, я не оговорился, и не торопитесь сдавать меня органам. Это ведь на улице моцион временно запрещен, а в квартире - пожалуйста! В нашей однушке есть небольшой балкон. И довольно просторная комната. Эта зона и пригодится для городского променада. Пришлось расчистить балкон: выбросить старую коляску, горшок, сдуть камеру в "ватрушке". Старая коробка пригодилась для песочницы. Наполнить ее можно кинетическим песком, формочки есть в наборе. Детское автокресло ставим посреди комнаты - на нем удобно рассматривать картинки или смотреть мультфильмы "на свежем воздухе". Взять этот воздух просто: раскрываешь все окна на балконе и в комнате, одеваешь ребенка как на прогулку, а сам уединяешься с заметками за чашкой кофе на кухне. Когда минут через 30-40 дите нагуляется, глядишь, и придет время дневного сна. Это для взрослого что-то вроде обеденного перерыва в офисе.

Наконец, гаджеты. Это очень, нет, ооооочень плохо. Их, как вы знаете из соцсетей, "дают детям только безответственные предки, которым на все наплевать". В общем, пока резонеры хулят прогресс, стуча по клавиатуре айфона, - дайте ребенку гаджет. По WhatsApp мы, например, созваниваемся с другом Темой из закрытого по случаю коронавируса детсада. И дети играют сами, просто наблюдая друг за другом! И при этом беседуя. Я как-то послушал, о чем они говорят. В их мире главные темы - совместная сборка конструктора и COVID-19. "Вирус - он ужааасный, - откуда-то нахватались детишки. - Я тебе покажу, где он был. Когда... Когда потом гулять пойдем!" Скорей бы, ребята, скорей бы.

Кстати

Детям - альбом, себе - нарды

Спрос на детские товары на маркетплейсе "Беру" за неделю вырос на 41 процент. Особой популярностью пользовались товары для хобби и творчества. Товары для досуга и развлечения за последнюю неделю стали заказывать на 66 процентов чаще.

Больше всего заказов пришлось на товары для рисования. В основном пользователи покупали альбомы для рисования (спрос подскочил на 291%), кисти (219%) и краски (146%). Помимо этого россияне активно покупали раскраски и товары для росписи (предметов, витражей). Спрос на них за неделю вырос на 204%. Чаще всего пользователи заказывали картины по номерам - за неделю спрос на "Беру" подскочил на 254%.