Как цифры просмотров виртуальных событий меняют медиамир

Из-за пандемии коронавируса и нахождения в самоизоляции вся страна ушла в онлайн. Выйдет ли обратно? Онлайн-события показывают такие цифры просмотров, которые и не снились некоторым учреждениями культуры.

Раньше говорили "собирает стадионы". Сейчас особо успешные события собирают по нескольку стадионов. На каком, даже самом большом из них, например, соберется миллион зрителей? Или - 500 тысяч? Разумеется, речь идет не только о России, но и о всем мире. Потому что спектакли, которые выложили в онлайн-пространство, например, Венская опера или Берлинский театр "Шаубюне" собирают у экранов гаджетов зрителей со всей планеты. Но все же за цифрами просмотров для нас реальнее проследить на российском материале. Они впечатляют. И это еще при том, что не все ресурсы открывают свою статистику.

Одной из первых удивили "показатели" Мариинского театра. Спектакли выложили в Сеть в предпоследнюю неделю марта. А уже в начале апреля стало известно, что их посмотрели 9 миллионов человек! Удивительно, но телеканалы оказались довольно неповоротливыми в этом плане. Как только потенциальные зрители остались дома, было понятно, что нужно перекраивать сетку, потому что пришло время рейтингов. То есть "доставать из закромов" все самое лучшее. Первый канал "достал" сериал "Заступники", который зрители давно ожидали. Но потом решил его разбить на два сезона. "Россия 1" достала козырную карту - сериал "Зулейха открывает глаза". Но пока эти проекты поставили в эфир, стало ясно, что зрительская аудитория предпочла другие кнопки. Подробнее об этом можно прочитать в аналитической статье деловой газеты "Коммерсант" "Телеканалы не узнали зрителей". Там говорится о том, что на первый план по приросту аудитории во время пандемии вышли такие каналы, как НТВ, ТВ-3 и "Пятница", а также РЕН, СТС и "Домашний".

Однако мы живем в странное медиа-время, когда аудитория у иного блогера в Инстаграме может быть больше, чем у отдельно взятого телеканала. И давайте посмотрим, какие еще цифры показали события в Сети во время пандемии. Здесь лишь некоторые примеры. Живые концерты певицы Ёлки и EMINА, состоявшиеся 3 и 4 апреля на Okko, получили более 8 миллионов просмотров. На платформе МТС ТВ, где первым оригинальным контентом стали концерты отечественных исполнителей, в том числе - корифеев русского рока, цифры во время трансляции были такими - группа "Чайф" - более 5 млн просмотров, концерт Славы Бутусова - более 3,5 млн просмотров. Более полумиллиона пользователей смотрели онлайн показы Российской Недели моды и лекции на TikTok в первый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В среднем 30 тысяч человек смотрели каждую видеопрезентацию из Москвы, при этом в пиковые моменты количество одновременных подключений превышало 50 тысяч.

Возьмем отдельно взятые ролики и программы. В группе "Одноклассники" газеты "Жизнь" программа "Жизнь на даче" с Октябриной Ганичкиной, которая транслируется на ее тематической странице (в ней один из самых авторитетных специалистов в России по садоводству и огородничеству, кандидат сельскохозяйственных наук делится своими агрономическими секретами), получила 1 млн 200 тысяч просмотров. Только один ролик группы "Бурановские бабушки", которая не теряет оптимизма во время карантина и сочиняет жизнерадостные частушки, получил охват 1 млн 700 тысяч просмотров.

Социальная сеть "Одноклассники" в дни самоизоляции и карантина запустила сразу два видеоканала для любителей культуры. За неделю видео в двух каналах собрали суммарно более 13 миллионов просмотров (!).

В первом канале "Мы в музей" транслируются виртуальные экскурсии по крупнейшим российским музеям: Эрмитажу, ГМИИ им. Пушкина, Русскому музею, Третьяковской галерее, музею "Гараж" и другим. За последние 7 дней собрано более 7 млн просмотров. Не менее популярными стали эфиры и из российских театров, таким же образом собранные в канале "Мы в театр" и набравшие за неделю 6 млн просмотров. В нем объединены эфиры от крупнейших российских театральных организаций: Мариинского театра, "Геликон-Оперы", "Русских сезонов" и многих других. Кроме того, в ОК проходит проект "Музыка в OK Live", в ходе которого известные артисты дают онлайн-концерты в прямом эфире для пользователей соцсети. За последние две недели эфиры с артистами собрали более 15 млн просмотров. Среди самых популярных - концерты Полины Гагариной (2,8 млн просмотров), BURITO (1,2 млн), а также домашние эфиры в приложении OK Live от Натальи Подольской (810 тысяч) и Юлианны Карауловой (570 тысяч).

Те же сервисы, которые не раскрывают конкретные цифры, все равно отмечают резкий прирост аудитории. Так, например, платформа more.tv с момента начала акции SIDIMDOMA, в рамках которой сделан бесплатный доступ ко всем сериалам и фильмам, отмечает, что трафик вырос более чем в 2 раза. А с момента начала домашнего карантина, введенного сначала на территории Москвы, а потом и в других городах, трафик дополнительно вырос еще на 50%. Активно растет и видеосмотрение на сервисе. За последние две недели рост составил 2,5 раза.

Онлайн-кинотеатр tvzavr подвел итоги работы за "короновирусный март". По их данным, общая выручка за месяц увеличилась на 35%, платная модель выросла в три раза (самый значительный рост с момент основания онлайн-кинотеатра). Наиболее популярным фильмом оказалось "Заражение", а пик продаж пришелся на 29 марта - на следующий день после начала первой каникулярной недели.

"Столь активный рост продаж за март говорит, в первую очередь, о том, что наши граждане действительно соблюдают введенный правительством режим самоизоляции и большую часть времени проводят дома. Ввиду ужесточения карантина и его продления до 30 апреля, полагаю, что выручка от платной модели онлайн-кинотеатров, и tvzavr в частности, вырастет еще больше даже по сравнению с уже рекордным мартом, поскольку из-за закрытия кинотеатров многие мейджеры сократили цифровые окна и пустили свои картины в онлайн-прокат сильно раньше, чем планировали. Какой это будет рост, пока сказать сложно, но думаю, что не менее, чем еще в 2 раза", - комментирует директор по маркетингу tvzavr Даниил Саверский.

Значительно вырос спрос и на детский контент. "РГ" писала о том, что по мультсериалу "Простоквашино" суммарное количество просмотров серий и сборников о жителях знаменитой деревни составило около 5 миллионов просмотров, в то время как у "Оранжевой коровы" - более 2 миллионов. Также в топ самых популярных вошли короткометражный мультфильм "Хочу жить в зоопарке" , сборники мультфильмов "Ну, погоди!" и "Даша и людоед". Суммарное количество времени, которое пользователи провели за просмотром на Youtube-канале "Союзмультфильма", за последние две недели составило более 4 миллионов часов.

Газета "Известия" сделала исследование, суть которого - спрос на детский контент вырос на треть, и юная аудитория онлайн-кинотеатров за время карантина увеличится на 10 миллионов человек. Издание пишет, что после перехода россиян на самоизоляцию просмотр детского видео в среднем увеличился на 25-40%. Количество маленьких зрителей за время карантина вырастет с 30 млн до 40 млн человек - именно так прогнозируют опрошенные эксперты. Цитата: "На росте числа юных пользователей онлайн-кинотеатры заработают немного, в пределах 5-10% от своей выручки. Но для них важнее не потерять эту аудиторию и приучить подрастающее поколение смотреть контент на своей площадке, считают аналитики".

Тем временем, приучится не только юное поколение. Пожилые люди все активнее осваивают онлайн-мир. Тем более, что для них там очень много интересного. Известно, что они предпочитают добрую проверенную классику. Более того, многие работодатели осознали, как дн\ля них удобно, когда сотрудники работают на удаленке, и как выгодно проводить планерки и совещания в сетевых приложениях. Однако это тема уже другой статьи. А резюме этой - вернуться в реальный мир - театров, кинотеатров, концертных залов и музеев будет непросто. Скорее всего, каждому учреждению культуры, науки и образования, в дополнение к реальным событиям будет уже привычно продумывать и онлайн-активности. Тем, кто привык завоевывать зрителя традиционным способом, придется осваивать новые формы работы, связанные с IT. К этому все не просто идет, но и уже пришло.