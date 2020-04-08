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08.04.2020 18:55
Рубрика: Общество

Выбор потребителя

Кому нужен респиратор, как обезопаситься на автозаправке и кто защитит в случае финансовых потерь
Текст: Ольга Игнатова, Юлия Кривошапко, Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)
Россияне все чаще защищаются от вирусов с помощью респираторов - специальных индивидуальных многоразовых масок. Насколько они эффективнее привычных медицинских или марлевых масок, где самое опасное место на автозаправке и куда жаловаться на страховщиков и кредиторов в нерабочие дни, выясняла "РГ".
Ездить на общественном транспорте пока продолжают 26% россиян, 23% отказались от него совсем. Фото: Александр Корольков Ездить на общественном транспорте пока продолжают 26% россиян, 23% отказались от него совсем. Фото: Александр Корольков
Ездить на общественном транспорте пока продолжают 26% россиян, 23% отказались от него совсем. Фото: Александр Корольков

Что лучше: маски или респиратор?

Как пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре, респираторы имеют высокую степень защиты, их используют, когда есть подтвержденные данные о контакте с инфекцией. Иными словами, если человек уже заболел вирусной инфекцией или контактировал с больными, то ему лучше носить респиратор.

Фото: Сергей Николаев
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Однако, как уточняют практикующие врачи, респиратор должен быть с фильтром. Если респиратор с клапаном, то он категорически не подходит инфицированным людям. Ведь клапан закрывается при вдыхании и открывается при выдыхании, защищая человека, но все, что человек выдыхает, попадает в воздух и может оседать на поверхностях. Поэтому нужен респиратор с фильтром, который меняется.

Маска - средство защиты "барьерного" типа. Функция маски - задержать частицы аэрозоля, который образуется при кашле, чихании. Если у человека есть признаки простудного заболевания, то маску нужно носить. Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними. Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта и др. Но эффективность маски в таких ситуациях не доказана ни одним клиническим исследованием. Если такая эффективность и есть, то она, скорее всего, минимальна. Через 2-3 часа постоянного ношения маску надо сменить.

Как не заболеть на АЗС

Как и любое место общественного пользования, АЗС представляют повышенный риск распространения инфекции. Здесь также стоит носить маску и одноразовые перчатки, пользоваться бесконтактными методами оплаты или онлайн-оплаты, услугами заправщика, а также заполнять полный бак. Если заправщиков на АЗС нет, то наибольший риск подхватить заразу представляется через пистолет колонки. Поэтому брать его голыми руками не рекомендуется. Даже если нет одноразовых перчаток, для этого можно использовать тряпки или салфетки, которые потом нужно выбросить, а руки обработать антисептиком.

На самих АЗС также стараются оградить клиентов от распространения инфекции. В "Газпром нефти" рассказали, что персонал на их АЗС перед каждой сменой проходит осмотр и в случае обнаружения признаков недомогания не допускается к работе. Кроме того, для сотрудников и клиентов в торговом зале предусмотрены антисептики для обработки рук, и на всех АЗС сети предусмотрена возможность онлайн-оплаты топлива, не выходя из машины, с помощью мобильного приложения. Сотрудники АЗС "Трасса" и "Нефтьмагистраль" перед началом смены проходят медицинское освидетельствование и инструктаж по безопасности для допуска к работе, а дежурные бригады в течение рабочего дня объезжают АЗС и проводят дополнительный мониторинг температуры сотрудников. Территории автозаправок проходят санитарную обработку, а каждому работнику на день выдается комплект одноразовых масок.

Финомбудсмен работает

Служба финансового уполномоченного, который рассматривает споры потребителей со страховщиками и МФО, продолжит работу во время длинных выходных.

Омбудсмен будет вести прием и рассмотрение обращений и выносить решения. Исключение могут составить лишь споры потребителей с финансовыми организациями, которые прекратили работу до 30 апреля и не обеспечили предоставления документов и информации по запросу финансового уполномоченного. Такие дела будут рассматривать после 30 апреля.

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Обращения нужно направлять в электронной форме через личный кабинет на сайте омбудсмена. При возникновении вопросов, связанных с подачей обращений, потребители могут обратиться в контактный центр службы финансового уполномоченного по телефону 8 (800) 200-00-10 (понедельник - пятница с 09.00 до 21.00 по московскому времени, бесплатно для звонков из регионов).

При этом решения финансовых уполномоченных, принятые с 30.03.2020 по 30.04.2020 будут вступать в силу с учетом особенностей действующего законодательства. Срок вступления в силу решения финансового уполномоченного - 10 рабочих дней. По указу президента дни с 30 марта по 30 апреля объявлены нерабочими. Поэтому если решение финансового уполномоченного по результатам рассмотрения обращения потребителя принято в период длинных выходных, срок вступления его в силу начнет исчисляться с первого рабочего дня, наступившего после 30 апреля. В соответствии с действующими нормативными актами таким днем является 6 мая, уточняется в сообщении пресс-службы омбудсмена.

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