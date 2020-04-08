Как получить наследство в Беларуси родственникам из России?

Недвижимость

Как получить наследство в Беларуси родственникам из России?

"В октябре минувшего года умерла моя тетя, жительница Брестской области. Я являюсь ее единственной наследницей. Собиралась приехать в конце апреля, чтобы вступить в наследство и оформить на себя деревенский дом. Но из-за распространения коронавирусной инфекции поездку придется отложить. Не потеряю ли я право наследования, ведь по закону предусмотрен шестимесячный срок с момента смерти наследодателя, который в моем случае истекает в конце апреля? Анна Летяшина, Омск".

В Белорусской нотариальной палате (БНП) предоставили информацию, касающуюся случаев, когда умер родственник, проживавший в Беларуси или у которого осталось недвижимое имущество на территории страны, а приехать в страну до истечения срока на принятие наследства наследник не может в связи с ситуацией.

Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство в этом случае можно направить в нотариальную контору или бюро почтой или телеграфом. Если такое заявление было сдано в отделение связи до того, как истечет срок для принятия наследства, но поступит к нотариусу по его истечении, оно считается своевременно поданным. В отделении связи рекомендуется попросить предоставить информацию о принятии заявления для отправки (сделать снимок штампа о принятии отправления, сохранить чек, квитанцию и т.п.). Через форму для подачи электронных обращений на сайте БНП можно обратиться с просьбой довести до сведения нотариуса информацию о принятии наследства.

Кошелек

Как платить за проезд по платным дорогам Беларуси?

"Слышал, что в Беларуси меняется система оплаты пользования платными дорогами. Хотелось бы узнать о новшествах. Андрей Зернов, Ставрополь".

В Беларуси появится возможность оплачивать пользование платными дорогами за определенный период времени. Это предусмотрено Указом № 108, который 24 марта подписал Президент. Документ принят в целях совершенствования работы системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам", - сообщили в пресс-службе Президента. Согласно указу с 15 декабря 2020 года у владельцев транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 т появится возможность оплатить проезд по платным дорогам за определенный период времени. Сегодня плата взимается из расчета пройденного километража.

Для оплаты за период времени потребуется приобрести электронную виньетку. Купить ее можно будет как в любом пункте обслуживания BelToll, так и удаленно, на официальном сайте оператора системы электронного сбора платы за проезд www.beltoll.by. Указом также предусмотрена возможность внесения платы по разовому тарифу в случае неоплаты или неполной оплаты проезда по платной автомобильной дороге в течение двух часов с момента фиксации нарушения, при этом оплата проезда по разовому тарифу исключает взимание платы за проезд в увеличенном размере.

Природа

Насколько вырубка вредит экологии леса?

"Приезжал к родителям зимой на Витебщину и расстроился. На месте густого елового леса, куда в детстве любил ходить за грибами, остались одни пни. Не получится ли так, что в погоне за зарабатыванием денег, которые приносит древесина, будет нанесен ущерб экологии? Василий Мельников, Тюмень".

По словам первого замминистра лесного хозяйства Беларуси Валентина Шатравко, вырубка леса в стране ведется без ущерба для окружающей среды: "Вырубка леса растет. Это связано с тем, что значительные площади лесов создавались в послевоенные годы. По истечении 80-100 лет эти насаждения переходят в спелые. А для сохранения баланса возрастной и породной структуры, устойчивости лесов к вредителям и болезням их необходимо вырубить для создания на их месте молодых лесов. Ежегодный объем вырубки спелых и перестойных древостоев рассчитывается отдельно по каждому лесхозу и согласовывается с Минприроды. А объем заготовки древесины при рубках промежуточного пользования определяется с учетом улучшения породного состава и качества лесов. Сегодня законодательство об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов в полной мере сбалансировано с учетом экологических, экономических и социальных интересов государства. С 1994 года площадь лесов в Беларуси увеличилась на 885,2 тыс. га, до 8280,3 тыс. га, а лесистость территории страны достигла почти 40%.

Торговля

Где продается белорусская одежда и обувь?

"Бывая в Минске, часто покупаю одежду и обувь местных производителей. Качественная, недорогая, отлично носится. Проблема только в том, что не всегда просто ее найти. В столичных торговых центрах белорусские товары перемешаны с завозными, специализированные магазины расположены в разных частях города. Почему бы не открыть большой торговый центр, который торговал бы только широким ассортиментом белорусской одежды? Наталья Севостьянова, Санкт-Петербург".

Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина сообщила, что сейчас на базе концерна делают шоурум, в помещении идет косметический ремонт:

- Плюс реализуем проект по мультибрендовому магазину.

Стоит задача открыть семь магазинов до конца года по стране.