Как прожить без Google. В каталоге приложений Huawei появился "Яндекс"

В каталоге приложений App Gallery, который доступен владельцам смартфонов Huawei и Honor, появилось 25 мобильных программ от "Яндекса". С августа 2019 года количество интегрированных локальных приложений в App Gallery увеличилось в восемь раз, сообщили разработчики.
В настоящее время на смартфоны Huawei/Honor из фирменного каталога можно установить следующие приложения "Яндекса":
- Яндекс.Такси
- Яндекс.Драйв
- Яндекс.Еда
- Яндекс.Навигатор
- Яндекс.Карты
- КиноПоиск
- Таксометр
- Едадил
- Яндекс.Диск
- Яндекс.Браузер
- Яндекс.Дзен
- Яндекс.Музыка
- Яндекс. Почта
- Яндекс.Погода
- Яндекс.Электрички
- Авто.ру
- Яндекс.Переводчик
- Яндекс.Поиск
- Яндекс.Лончер с Алисой
- Яндекс.Маркет
- Яндекс.Метро
- Яндекс.Недвижимость
- Яндекс.Авиабилеты
- Яндекс.Толока
- Yango Ride
В настоящее время App Gallery доступен в 170 странах и имеет аудиторию более 600 миллионов человек, говорят в Huawei. К созданию приложений привлечены более 1,3 миллиона разработчиков. Однако на сегодняшний день в каталоге не представлены некоторые популярные во всем мире Android-приложения - например, Instagram.