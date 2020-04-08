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Как прожить без Google. В каталоге приложений Huawei появился "Яндекс"

Текст:   Антон Благовещенский
08.04.2020,  
12:00
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В каталоге приложений App Gallery, который доступен владельцам смартфонов Huawei и Honor, появилось 25 мобильных программ от "Яндекса". С августа 2019 года количество интегрированных локальных приложений в App Gallery увеличилось в восемь раз, сообщили разработчики.

В настоящее время на смартфоны Huawei/Honor из фирменного каталога можно установить следующие приложения "Яндекса":

- Яндекс.Такси

- Яндекс.Драйв

- Яндекс.Еда

- Яндекс.Навигатор

- Яндекс.Карты

- КиноПоиск

- Таксометр

- Едадил

- Яндекс.Диск

- Яндекс.Браузер

- Яндекс.Дзен

- Яндекс.Музыка

- Яндекс. Почта

- Яндекс.Погода

- Яндекс.Электрички

- Авто.ру

- Яндекс.Переводчик

- Яндекс.Поиск

- Яндекс.Лончер с Алисой

- Яндекс.Маркет

- Яндекс.Метро

- Яндекс.Недвижимость

- Яндекс.Авиабилеты

- Яндекс.Толока

- Yango Ride

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В настоящее время App Gallery доступен в 170 странах и имеет аудиторию более 600 миллионов человек, говорят в Huawei. К созданию приложений привлечены более 1,3 миллиона разработчиков. Однако на сегодняшний день в каталоге не представлены некоторые популярные во всем мире Android-приложения - например, Instagram.

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