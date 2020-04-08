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Рубрика: Экономика

Доступ разрешен

Минкомсвязь назвала сайты, которые будут доступны бесплатно
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 75(8129)
Поисковики, социальные сети и мессенджеры, почта и новостные агрегаторы - это далеко не полный перечень ресурсов, которыми большинство граждан пока в пилотном режиме могут пользоваться бесплатно, в рамках проекта "Доступный интернет". Его вместе с операторами реализует минкомсвязь по поручению президента Владимира Путина. Одна из целей - информационная поддержка граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Список состоит из 391 сайта, его опубликовала минкомсвязь. В перечень вошли наиболее востребованные социально значимые ресурсы и сайты, предложенные госорганами.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Минкомсвязь сообщила о создании условий для работы СМИ во всех регионах

Все они разделены на 19 групп. Это "Социальные сети и сообщества", "Электронная почта, мессенджеры и облачные хранилища файлов", "Погода", "Поисковики", "Карты и транспорт", "Онлайн медиа и новостные агрегаторы", "Авто", "Культура, искусство и литература", "Образование и обучение", "Здоровье", "Наука", "Спорт", "Государственные органы и сервисы", "Справочные системы", "Доставка", "Работа и карьера", "Финансы", "Агрегаторы и маркетплейсы", "Социальные и волонтерские сервисы". В категорию соцсетей, помимо прочих, вошли популярные у россиян "ВКонтакте" и "Одноклассники". В списке почтовых и поисковых сервисов с бесплатным доступом - Mail.ru, Rambler и "Яндекс".

Из числа мессенджеров места в перечне удостоились ICQ и "ТамТам". Есть в списке сервисы прогноза погоды от "Яндекса" и Gismeteo.ru, порталы для поиска работы, интернет-ресурсы российских театров, музеев и библиотек. В числе бесплатных порталов госорганов - официальные сайты президента и правительства, Госдумы и Федерального Собрания, портал госуслуг, сайты Банка России, МЧС, минобороны и МВД, минобразования, Пенсионного фонда, Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Минкомсвязь рассказала о правилах выдачи больничных вернувшимся в РФ

Блок медиа представлен онлайн-площадками крупнейших российских СМИ, включая "Российскую газету", РБК, "Известия", "Аргументы и факты", "Коммерсантъ", RT, "РИА Новости", ТАСС. В категорию "Доставка" помимо сервисов заказа товаров и продуктов вошел сайт "Почты России". В список бесплатных попал и сервис "Яндекс.Такси" (категория "Агрегаторы").

Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к значимым сайтам стартовал 1 апреля и продлится до 1 июля. К нему подключились пять операторов - "Ростелеком", МТС, "МегаФон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и "ЭР-Телеком-холдинг". Их абоненты, пользующиеся домашним интернетом, в течение трех месяцев смогут получать доступ к сайтам из списка, даже если на счете закончились деньги.

В своем приказе минкомсвязь рекомендовала операторам предоставлять пользователям бесплатный доступ к ресурсам из перечня через сайт или мобильное приложение. При этом в документе есть оговорка, что услуги "доступного интернета" не оказываются по мобильной или спутниковой сети.

Минкомсвязь попросила регионы не закрывать салоны связи

Если по договору оказания услуг скорость доступа к интернету у абонента превышает 10 Мб/с, то оператор вправе ограничить ее до этого показателя.

За три месяца эксперимента минкомсвязь планирует отработать организационно-технологические возможности операторов по предоставлению бесплатного доступа к значимым интернет-ресурсам, а также оценить степень востребованности сервисов и сайтов пользователями. Отчитаться о результатах "пилота" операторы должны не позднее 15 июля.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь

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