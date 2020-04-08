Карантин помог вернуться к занятиям спортом

Чем себя занять и что сделать в самоизоляции, пока во дворе угроза коронавируса? Наиболее активные из них считают, что карантин - хорошая возможность наконец-то заняться спортом и привести свое тело в порядок.

Домашние занятия спортом (особенно вместе с детьми) позволяют не только скрасить унылые будни карантина, но и улучшить свою спортивную форму, укрепить иммунитет для противостояния напасти. Фото: Photoxpress

Архангельск

В Архангельской области, к примеру, стартовал конкурс видеороликов "Я тренируюсь дома". В первый же день северяне прислали десятки сюжетов о своих занятиях спортом буквально у дивана. Участвуют все - от дошколят до бабушек. Видео снимают как известные спортсмены и профессиональные тренеры, так и те, кто обратился к физкультуре только сейчас.

Шестилетний Артем Прокопьев из Северодвинска, который занимается плаванием в спортивной школе, демонстрирует упражнения на дыхание в ванне с водой. Архангельский фитнес-инструктор Анастасия Горбик показывает полноценную тренировку. Девчонки из группы поддержки школьного спортклуба зажигают под песню Высоцкого - "Если вы в своей квартире...". Пенсионеры делятся достижениями в пилатесе и йоге. У многих участников дома оборудованы полноценные спортивные уголки. Родители занимаются вместе с детьми, молодые люди - с бабушками и дедушками.

- Все спортивные и фитнес-залы сейчас закрыты, стадионы опустели, - отмечает представитель организатора конкурса - регионального агентства по спорту - Надежда Шилова. - А регулярные тренировки необходимы и профессиональным спортсменам, и обычным физкультурникам. Поэтому мы решили вдохновить жителей региона на занятия дома. Радует, что свои ролики с правильной подачей упражнений присылают профессионалы, но 80 процентов участников конкурса - обычные люди со всех уголков области.

Конкурс продлится до окончания действия режима самоизоляции. Победители получат призы.

Фото: monkeybusinessimages / iStock

Улан-Удэ

Чтобы помочь людям в проведении тренировок в режиме онлайн, через аккаунты и паблики в соцсетях приступили различные спортивные федерации и спортсмены. В Бурятии одним из виртуальных наставников стал директор Республиканской спортивной школы олимпийского резерва, президент Федерации тайского бокса республики, чемпион мира Жаргал Очиров. Свои дистанционные тренировки проводит и республиканская федерация спортивной аэробики - в ее интернет-группе выкладываются видео с упражнениями, и повторять их могут как действующие спортсмены, так и все желающие. Ну а Федерация фигурного катания проводит утренние и вечерние интернет-занятия для детей и взрослых любого уровня подготовки.

Самара

В интернет-паблике "Самарская область" набирает популярность другой спортивный проект - "Зарядка с чемпионом". Каждое утро там публикуют видеоролики с тренировками и упражнениями от ведущих спортсменов региона. Ну а первыми мастер-класс показали чемпионки мира 2019 года по фитнес-аэробике, и это видео набрало более 22 тысяч просмотров. Быть может, повторить такое дома удастся далеко не каждому, зато хотя бы несколько таких шагов, бодрая музыка и энергичный темп неизменно зарядят позитивом.

В свою очередь чемпионка России по легкой атлетике Валерия Андреева предложила делать зарядку с фитнес-лентой, к примеру, в коридорах, и тем самым доказать, что за здоровьем необязательно ходить в спортзал.

- Занятия спортом дома помогут сохранить не только физическое, но и эмоциональное здоровье, а также оставаться в гармонии с собой и домашними. Вместе мы победим эту напасть, - убеждает всех спортсменка.

Мастер спорта международного класса по тхэквондо Юлия Турутина предложила держать тело и дух в тонусе с помощью всем известных упражнений - приседаний, уголка для пресса и отжиманий. Ну а комплекс спортивных упражнений для пресса и спины всем порекомендовал игрок волейбольного клуба "Нова" (Новокуйбышевск) Денис Шенкелью.

Местные власти также показывают пример своей дружбы со спортом. Администраторы самарского паблика поделились видеозаписью своего губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона сделал 50 отжиманий и посоветовал землякам, если в их домах нет тренажеров, вспомнить про... скакалки.

Омск

А в Омске ежедневные тренировки в Instagram запустил известный российский боец ММА (смешанные единоборства) Шторм Александр Шлеменко.

- Идея проводить виртуальные тренировки возникла у меня уже давно. Ведь возможность посещать спортивные залы сегодня имеют далеко не все дети. Во многих селах, к примеру, таких залов просто нет, - поделился с "РГ" Александр. - А теперь - в пору пребывания в домашних стенах - самое подходящее время для того, чтобы привести себя в форму. Те же школьники и юные спортсмены находятся дома уже вторую неделю.

По всей стране закрыты спортивные учреждения, не работают и наши авторские школы. Как многодетный отец, я прекрасно понимаю, что ребятишкам трудно усидеть на одном месте, и тратить накопившуюся энергию им просто необходимо.

Ежедневно в своем Instagram Шлеменко выкладывает уроки борьбы в домашних условиях под хештегом #Народныйтренершторм.

Нижний Новгород

Министерство спорта Нижегородской области запустило проект "Ни дня без спорта". Любой нижегородец, зайдя на страницы министерства в соцсетях, сможет повторить комплексы физических упражнений за именитыми нижегородскими спортсменами. Уже прошли виртуальные занятия от каратистов, баскетболистов, фитнес-тренеров и хоккеистов. Судя по отзывам в соцсетях, пользователям соцсети больше всего пришлись по нраву тренировки по карате от тренера Александра Ермилычева.