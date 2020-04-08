Карантин помог вернуться к занятиям спортом

Новости

Стало известно, когда в столице проведут масштабную дезинфекцию 10:11
В Тюменской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля 10:02
США угрожают санкциями за отказ вывозить иностранных граждан 10:00
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса 09:42
Румынские рабочие устроили столпотворение при отъезде в Германию 09:30
Рукописный текст песни The Beatles Hey Jude продан за 910 тысяч долларов 09:27
В Свердловской области разрешили работу парикмахерских 09:25
Трамп рассказал о самом трудном решении в жизни 09:21
Врачи рассказали, какой кашель часто указывает на онкологию 08:48
На Сахалине нашли всех нарушителей карантина по коронавирусу 08:45
В Челябинской области подтверждены еще шесть случаев COVID-19 08:38
Академик РАН назвал срок завершения эпидемии COVID-19 в России 08:37
Обнаружена связь между загрязнением воздуха и смертностью от COVID-19 08:25
В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау 08:05
Мариинский театр представит онлайн произведения Прокофьева и Мусоргского 08:00
Петр Бирюков: Работы по благоустройству в Москве временно остановлены 07:40
Это маленький Sorento: появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet 07:20
В США число заразившихся коронавирусом превысило 500 тысяч человек 07:17
Мясников объяснил высокую смертность при использовании аппаратов ИВЛ 06:25
В Нижегородской области начнут штрафовать за нарушение самоизоляции 05:56
В Хабаровском крае скончался второй пациент с коронавирусом 05:46
Китай направил в Россию группу экспертов для борьбы с COVID-19 05:29
В США побит рекорд смертности от коронавируса 04:51
Вашингтон пообещал санкции не желающим забирать своих граждан странам 04:10
В Москве скончались 8 пациентов с коронавирусом 03:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
11.04.2020 06:12
Рубрика: Спорт

Физкультура у дивана

Карантин помог вернуться к занятиям спортом
Текст: Наталья Граф, Антон Дерябин, Татьяна Дмитракова, Анна Шепелева, Марина Ледяева
Российская газета - Неделя № 76(8130)
Чем себя занять и что сделать в самоизоляции, пока во дворе угроза коронавируса? Наиболее активные из них считают, что карантин - хорошая возможность наконец-то заняться спортом и привести свое тело в порядок.
Домашние занятия спортом (особенно вместе с детьми) позволяют не только скрасить унылые будни карантина, но и улучшить свою спортивную форму, укрепить иммунитет для противостояния напасти. Фото: Photoxpress Домашние занятия спортом (особенно вместе с детьми) позволяют не только скрасить унылые будни карантина, но и улучшить свою спортивную форму, укрепить иммунитет для противостояния напасти. Фото: Photoxpress
Домашние занятия спортом (особенно вместе с детьми) позволяют не только скрасить унылые будни карантина, но и улучшить свою спортивную форму, укрепить иммунитет для противостояния напасти. Фото: Photoxpress

Архангельск

В Архангельской области, к примеру, стартовал конкурс видеороликов "Я тренируюсь дома". В первый же день северяне прислали десятки сюжетов о своих занятиях спортом буквально у дивана. Участвуют все - от дошколят до бабушек. Видео снимают как известные спортсмены и профессиональные тренеры, так и те, кто обратился к физкультуре только сейчас.

Фото: instagram.com / avtrusova
Как спортсмены поддерживают форму в домашних условиях

Шестилетний Артем Прокопьев из Северодвинска, который занимается плаванием в спортивной школе, демонстрирует упражнения на дыхание в ванне с водой. Архангельский фитнес-инструктор Анастасия Горбик показывает полноценную тренировку. Девчонки из группы поддержки школьного спортклуба зажигают под песню Высоцкого - "Если вы в своей квартире...". Пенсионеры делятся достижениями в пилатесе и йоге. У многих участников дома оборудованы полноценные спортивные уголки. Родители занимаются вместе с детьми, молодые люди - с бабушками и дедушками.

- Все спортивные и фитнес-залы сейчас закрыты, стадионы опустели, - отмечает представитель организатора конкурса - регионального агентства по спорту - Надежда Шилова. - А регулярные тренировки необходимы и профессиональным спортсменам, и обычным физкультурникам. Поэтому мы решили вдохновить жителей региона на занятия дома. Радует, что свои ролики с правильной подачей упражнений присылают профессионалы, но 80 процентов участников конкурса - обычные люди со всех уголков области.

Конкурс продлится до окончания действия режима самоизоляции. Победители получат призы.

Фото: monkeybusinessimages / iStock

Улан-Удэ

Чтобы помочь людям в проведении тренировок в режиме онлайн, через аккаунты и паблики в соцсетях приступили различные спортивные федерации и спортсмены. В Бурятии одним из виртуальных наставников стал директор Республиканской спортивной школы олимпийского резерва, президент Федерации тайского бокса республики, чемпион мира Жаргал Очиров. Свои дистанционные тренировки проводит и республиканская федерация спортивной аэробики - в ее интернет-группе выкладываются видео с упражнениями, и повторять их могут как действующие спортсмены, так и все желающие. Ну а Федерация фигурного катания проводит утренние и вечерние интернет-занятия для детей и взрослых любого уровня подготовки.

Самара

В интернет-паблике "Самарская область" набирает популярность другой спортивный проект - "Зарядка с чемпионом". Каждое утро там публикуют видеоролики с тренировками и упражнениями от ведущих спортсменов региона. Ну а первыми мастер-класс показали чемпионки мира 2019 года по фитнес-аэробике, и это видео набрало более 22 тысяч просмотров. Быть может, повторить такое дома удастся далеко не каждому, зато хотя бы несколько таких шагов, бодрая музыка и энергичный темп неизменно зарядят позитивом.

Фото: EPA
Знаменитые спортсмены дали советы по сохранению формы в самоизоляции

В свою очередь чемпионка России по легкой атлетике Валерия Андреева предложила делать зарядку с фитнес-лентой, к примеру, в коридорах, и тем самым доказать, что за здоровьем необязательно ходить в спортзал.

- Занятия спортом дома помогут сохранить не только физическое, но и эмоциональное здоровье, а также оставаться в гармонии с собой и домашними. Вместе мы победим эту напасть, - убеждает всех спортсменка.

Мастер спорта международного класса по тхэквондо Юлия Турутина предложила держать тело и дух в тонусе с помощью всем известных упражнений - приседаний, уголка для пресса и отжиманий. Ну а комплекс спортивных упражнений для пресса и спины всем порекомендовал игрок волейбольного клуба "Нова" (Новокуйбышевск) Денис Шенкелью.

Местные власти также показывают пример своей дружбы со спортом. Администраторы самарского паблика поделились видеозаписью своего губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона сделал 50 отжиманий и посоветовал землякам, если в их домах нет тренажеров, вспомнить про... скакалки.

Омск

А в Омске ежедневные тренировки в Instagram запустил известный российский боец ММА (смешанные единоборства) Шторм Александр Шлеменко.

- Идея проводить виртуальные тренировки возникла у меня уже давно. Ведь возможность посещать спортивные залы сегодня имеют далеко не все дети. Во многих селах, к примеру, таких залов просто нет, - поделился с "РГ" Александр. - А теперь - в пору пребывания в домашних стенах - самое подходящее время для того, чтобы привести себя в форму. Те же школьники и юные спортсмены находятся дома уже вторую неделю.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Как поставить коронавирусу физический, пищевой и финансовый барьер

По всей стране закрыты спортивные учреждения, не работают и наши авторские школы. Как многодетный отец, я прекрасно понимаю, что ребятишкам трудно усидеть на одном месте, и тратить накопившуюся энергию им просто необходимо.

Ежедневно в своем Instagram Шлеменко выкладывает уроки борьбы в домашних условиях под хештегом #Народныйтренершторм.

Нижний Новгород

Министерство спорта Нижегородской области запустило проект "Ни дня без спорта". Любой нижегородец, зайдя на страницы министерства в соцсетях, сможет повторить комплексы физических упражнений за именитыми нижегородскими спортсменами. Уже прошли виртуальные занятия от каратистов, баскетболистов, фитнес-тренеров и хоккеистов. Судя по отзывам в соцсетях, пользователям соцсети больше всего пришлись по нраву тренировки по карате от тренера Александра Ермилычева.

Спорт Спортивная жизнь Физкультура COVID-19. Мы справимся! Дневник на карантине

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Китай направил в Россию группу экспертов для борьбы с COVID-19
В Москве скончались восемь пациентов с коронавирусом
В Подмосковье со следующей недели вводят пропускной режим
Академик РАН назвал срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Анна Попова: Иммунитет к коронавирусу имеют только 3% россиян
Видео: Испанский лыжник покорил горы, не выходя из дома
Шарапова сообщила болельщикам свой номер телефона