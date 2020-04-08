Китай издал руководство по профилактике коронавируса на русском языке. В нем обобщен опыт индивидуальной защиты от коронавирусной пневмонии, освещены такие вопросы, как меры по укреплению иммунитета, индивидуальная санитарная безопасность, дезинфекция помещений, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

В руководстве проясняется вопрос, нужно ли носить защитную маску и как правильно ее носить.

"Общие рекомендации по мерам защиты от коронавирусной инфекции" опубликованы совместно издательством China Intercontinental Press и издательским домом People's Medical при Госкомздраве КНР. Руководство размещено на площадках информационной службы "Россия-Китай: главное".

"Общие рекомендации по мерам защиты от коронавирусной инфекции" (перевод: Ван Юэ, Лю Ижу)