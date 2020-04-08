Корреспонденты "СОЮЗа" передают с белорусско-российского приграничья

На территории двух приграничных сельсоветов Костюковичского района - Бороньковского и Селецкого - 27 деревень, более 1800 человек. Судьбы местных жителей из-за близости российской границы настолько связаны с соседскими, что, пожалуй, кого здесь ни спроси, у каждого "за границей" найдется родственная душа или хороший приятель.

На одном из приусадебных участков встречаем Любовь Политыкину. Вышла покормить козье семейство:

- Родом я из соседних Каничей, но живу в Белынковичах вместе с гражданским мужем Григорием Чирковым. Подворье у нас крепкое, и раньше то, что удавалось на нем вырастить, продавали в российском Сураже. Везли на рынок мясо, яйца, творог, овощи, собранные в лесу чернику и бруснику. Правда, последние несколько лет такие торговые вылазки мы прекратили, а вот наши предприимчивые земляки не имеют теперь возможности заработать нелишнюю в хозяйстве копеечку.

Александр Фроленков из агрогородка Бороньки и его жена россиянка Людмила Авхименко закрытие границы переживают более остро. Людмила раньше жила в небольшой деревне под Суражем, а в Беларусь частенько приезжала к тете и помогала ей на ферме, где будущий муж работал бригадиром. Там и познакомились. Супруги воспитывают двух сыновей и двух дочерей, а пятый малыш - на подходе. Многочисленные родственники у них по обе стороны границы. Увы, с российской родней они теперь могут "встречаться" только по телефону.

Александр и Галина Асипенко тоже интернациональная семья. Белорус и россиянка совсем юными познакомились в Сураже в спортзале. Она играла за сборную района по баскетболу, а он приехал учиться на физрука и занимался легкой атлетикой. Вскоре поженились, появились сыновья Вадим, Аким и Марк. Первое время молодая семья жила в России и даже успела открыть там свой магазин стройматериалов, но пришлось бросить дело - беда позвала в Беларусь:

- Мама погибла в аварии, а папа находился в реанимации. Нужно было смотреть за их большим хозяйством: лошадь, корова, пасека, гуси, кролики, до 40 голов поросят. Я не только присмотрел, но стал развивать подворье. Жена, чисто городская девушка, сначала не разделяла моего рвения. Огород, сельское хозяйство, печка были для нее настоящим испытанием, но потом втянулась.

В приграничье с нетерпением ждут, когда наконец исчезнет зловредный вирус, а вместе с ним и призрак никому не нужной границы

Молодая семья так и осталась в Бороньках - полюбилось им это место и сельская жизнь. Только хозяйство стало меньше, поскольку глава семейства сдельно работает водителем, иногда возит грузы аж до Сахалина и Иркутска, и Галине одной не управиться.

- По поводу вируса не переживаем, - продолжает Александр. - Деревенская жизнь уже сама по себе самоизоляция. Понятно, что пока ситуация не изменится, в России работать не могу. Но я не стал ждать у моря погоды и нашел временный заработок. Две недели бурил скважину на воду под Минском, сейчас вернулся домой и занимаюсь пасекой. Что еще поменялось? За покупками к соседям съездить не можем, и это очень неудобно.

До закрытия границы Александр бывал в России по несколько раз в день. Расстояние до Суража примерно как до Костюковичей - 25 километров, но материалы для стройки Асипенко предпочитает покупать в российском городе. Там же, говорит, выгоднее заправлять машину, а заодно и затариваться продуктами.

- Но главное наше неудобство заключается не в этом. По ту сторону границы остались близкие люди - родители жены, брат с сестрой, друзья. Держим с ними связь каждый день, регулярно высылаем фото, благо современные технологии позволяют. Шутим, что нужно встретиться на границе и устроить пикник.

Буквально в километре от таможни расположилась деревня Смольки. Страховой агент компании "Белгосстрах" Игорь Килунов скучает у дороги. Из трех представителей разных компаний он остался здесь один, да и ему работы сейчас нет:

- Понятно, что день на день не приходился, но раньше в будние дни заключалось примерно 15 договоров, в выходные еще больше. В целом в сторону границы ездило много машин, некоторые могли обернуться туда-назад несколько раз. С первым этапом закрытия границы количество клиентов резко снизилось, но грузовые машины сначала пускали. А с 30 марта даже фуры перенаправили на центральные таможни в Гомеле и Смоленске. Дорога почти пустая, только изредка возвращаются домой белорусы. Еще могут пропустить россиян на похороны родственников. Вот и все.

Пенсионерка Мария Маслова прожила в Смольках всю жизнь. Когда была моложе, часто посещала Россию, теперь возраст не позволяет:

- Там у меня живут двоюродный брат и племянница, много знакомых. Кстати, скоро Радуница, и обычно на праздник в деревню приезжает много гостей едва ли не в каждый дом, все хотят увидеться. Теперь встречи придется отложить, но мы надеемся, что скоро все будет как прежде.

Алла Шаргаева прогуливается неподалеку со своим псом Жучком. Когда-то жительница Могилева, 16 лет назад она переехала в Костюковичский район вместе с мужем, чтобы досматривать его пожилую мать, здесь и остались. Александр работает в Москве вместе с одним из сыновей.

В начале недели они вернулись из России:

- Несмотря на сложную ситуацию, наша стройка не закрылась. Мы бы работали и дальше, но вахта закончилась. Теперь вот занимаемся своими делами, хозяйством. Вот баньку истопили. А придет время возвращаться, будем искать варианты. Может, к тому времени все и образуется.

Люди в приграничье с нетерпением ждут хороших вестей - когда исчезнет зловредный вирус, а вместе с ним и призрак никому не нужной границы...

Для многодетной семьи Асипенко из Бороньков самое главное неудобство в том, что по ту сторону границы остались близкие люди. Фото: Андрей Сазонов

Прямая речь

Александр Горький, временно исполняющий обязанности председателя Бороньковского сельского исполнительного комитета:

- На территории сельсовета проживают 753 человека, 45 из них - россияне. Чаще они вступают в брак с белорусами или перебираются присматривать за родственниками-пенсионерами. Возвращаются и местные уроженцы, уже имеющие российский паспорт. В целом сотрудничество между российской и белорусской сторонами налажено очень хорошо, это касается, например, правоохранительных органов или колхозов и сельхозорганизаций, которые помогают друг другу техникой и кадрами.