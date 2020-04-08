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08.04.2020 20:00
Рубрика: Русское оружие

Бой за "Волчью яму"

75 лет назад Красная армия штурмом взяла Кенигсберг
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)
С 6 по 9 апреля 1945 года шла операция войск Красной армии по взятию штурмом города Кенигсберга - столицы Восточной Пруссии. Ныне это российский город Калининград - административный центр Калининградской области.
В Кенигсберге и пригородах советскими войсками было захвачено свыше 3,5 тысячи орудий и минометов, около 130 самолетов и 90 танков. Фото: РИА Новости В Кенигсберге и пригородах советскими войсками было захвачено свыше 3,5 тысячи орудий и минометов, около 130 самолетов и 90 танков. Фото: РИА Новости
В Кенигсберге и пригородах советскими войсками было захвачено свыше 3,5 тысячи орудий и минометов, около 130 самолетов и 90 танков. Фото: РИА Новости

"Восточная Пруссия давно была превращена Германией в главнейший стратегический плацдарм для нападения на Россию и Польшу. С этого плацдарма было совершено нападение на Россию в 1914 году. Отсюда кайзеровские войска пытались нанести удар по Петрограду в 1918 году. Отсюда двинулись фашистские полчища в 1941-м", - вспоминал маршал Александр Василевский.

Фото: РИА Новости
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На протяжении 1941-1945 годов Восточная Пруссия имела важное экономическое, политическое и стратегическое значение для немецкого верховного командования. Здесь в глубоких подземных убежищах под Растенбургом до 1944 года располагалась ставка Гитлера, прозванная фашистами Wolfsschanze ("Волчья яма").

Овладение Восточной Пруссией, по данным военных историков, составило важную страницу завершающего этапа войны в Европе. Ведь фашистское командование придавало большое значение удержанию Пруссии, которая по их замыслу должна была прочно прикрыть подступы к центральным районам Германии.

На территории Восточной Пруссии немцы создали мощную систему укреплений, включавшую 7 оборонительных рубежей и 6 укрепленных районов. Командование вермахта превратило Кенигсберг в настоящую крепость. Все предместья к городу были окутаны рядами траншей, колючей проволоки, нашпигованы дотами и дзотами, все важнейшие дороги заминированы.

Фото: Н. Фиников РГАКФД Арх. № 4-29960
Венская и Кенигсбергская операции - в архивных фотографиях 1945 года

Перед началом штурма, со 2 апреля, советская артиллерия вела интенсивную, многодневную и мощную артподготовку. Советское наступление началось 6 апреля в 9 часов утра. В атаку перешли десятки штурмовых отрядов и групп, состоявшие из пехотинцев, артиллеристов, нескольких танков, минометчиков, саперов, бойцов инженерно-саперных бригад. После мощнейшего артиллерийского налета к атаке присоединились танки и артиллерийские самоходки. Их огонь подавлял вражеские доты и дзоты. В уличных боях отлично проявили себя наши огнеметчики, поражавшие цели в домах и подвальных помещениях.

Советское командование 8 апреля предложило противнику сдаться, но последовал отказ. Тогда наступление продолжилось. Вновь в дело вступил "бог войны" - артиллерия. Когда немецкому командованию 9 апреля стало ясно, что кенигсбергской группировке грозит полное истребление, оно приняло решение капитулировать. Над Кенигсбергом взметнулось Красное знамя. В ночь на 10 апреля 1945 года Москва салютовала мужеству советских воинов 3-го Белорусского фронта, взявших Кенигсберг 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

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