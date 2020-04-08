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08.04.2020 10:54
Рубрика: Общество

Студентам подсказали лайфхак для успешной сдачи экзаменов

Текст: Алена Ларина
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Учебные лекции под классическую музыку и сон под эту же мелодию помогут лучше усвоить новые знания. Это подтвердил опыт 50 студентов, занимающихся онлайн под прослушивание "классики".

Информация об эксперименте опубликована в журнале Neurobiology of Learning and Memory. Студенты проходили материал по микроэкономике.

Фото: iStock
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Не секрет, что недостаток сна в студенческие годы приводит к нарушениям работы когнитивных функций, ухудшается память. Ведь переход воспоминаний из кратковременной памяти в долговременную как раз активно происходит в фазе медленного сна. Поэтому ученые ищут способы, как этого избежать.

Чтобы улучшить память, достаточно шести с половиной часа сна в сутки, если разделить их на ночной сон и короткий тихий час днем. Другая возможность - усилить консолидацию памяти во время сна с помощью повторной активации воспоминаний, которые необходимо сохранить. С этой целью ученые из Бэйлорского университета (США) решили использовать музыку.

Лекция студентам по микроэкономике проводилась под отрывки из "Лунной сонаты" Людвига ван Бетховена, "Весны" Антонио Вивальди и "Ноктюрна в ми-бемоль мажоре (опус 9, номер 2)" Фридерика Шопена. После этого участники эксперимента провели ночь в лаборатории, активность их мозга проанализировали с помощью ЭЭГ.

В фазу медленного сна студентам включали музыкальные отрывки, которые они слышали во время лекции, а контрольной группе так называемый белый шум. Результат был эффективным.

Но, как уточняют исследователи, подойти может только знакомая человеку музыка (то есть, та, которую он слушал ранее, в данном случае - во время лекции), а также без слов и более структурированная. Поэтому джаз, рок и поп-музыка исключены: они разбудят или помешают усвоить материал.

Общество Наука Общество Здоровье

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