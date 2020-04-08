Летний ЧМ по легкой атлетике пройдет в июле 2022 года

Летний чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был пройти в 2021 году в США, перенесен на год из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций, такое решение было принято по целому ряду причин. Дело в том, что на 2021 год была перенесена Олимпиада в Токио, которая состоится летом. Из-за этого мировое первенство по легкой атлетике явно не вписывалось в календарь соревнований.

В итоге было решено сдвинуть ЧМ по легкой атлетике еще на год. Таким образом, турнир состоится с 15 по 24 июля 2022 года в США. Как говорится в сообщении World Athletics, новые даты были утверждены после целого ряда консультаций со всеми заинтересованными сторонами, в числе которых были представители двух крупных турниров в 2022 году - Игр содружества в Бирмингеме и чемпионата Европы по летним видам спорта в Мюнхене.

"Утвержденные даты проведения турнира позволят спортсменам принять участие во всех трех соревнованиях", - говорится в сообщении.