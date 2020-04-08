Если вдруг ваши сын или дочь начинают носиться по квартире, облачившись в какие-то нелепые наряды, или бренчать на музыкальных инструментах и все это снимать на смартфон - не торопитесь прерывать их бурную деятельность. Вполне возможно, что они "работают" на ТикТок.

Это бурно развивающаяся социальная сеть. На сегодня в ней зарегистрировано более 500 миллионов пользователей из 150 стран мира. ТикТок - нечто среднее между YouTube и Instagram. Ее главная фишка - короткие видео с контентом примерно такого характера, как изложено выше. Скорее всего вы не знаете о том, что ребенок уже на этом ТикТоке зарабатывает. Но если это не так, то вы можете рассказать ему о кое-каких способах заработка.

Первый, самый простой - игровые стримы. Ваш ребенок постоянно зависающий в какой-нибудь "Dota2"? Вот пусть и зависает с пользой - размещает в своем аккаунте короткие видео о том, как он играет в прямом эфире. За просмотр таких эфиров зрители (в основном - сверстники любителя игр) охотно платят (на их языке - донатят) либо сразу денежки, либо специальную тиктоковскую валюту - монеты. 100 таких монет - это примерно 1 доллар. Дотируемый может выводить на карточку суммы, начиная от 10 долларов. Легенда приверженцев такого рода заработков - китаец Мэн Лей, сумевший однажды привлечь своим стримом 22 миллиона пользователей и заработать 167 тысяч долларов. Способ второй - тестирование всяких игрушек, гаджетов, да хоть и сладостей. Ребенок курочит какую-нибудь машинку или лепит из пластилина - и тут же рассказывает своей аудитории и о своих ощущениях. Такие тестирования зрители обожают и охотно дотируют. Если у вашего ребенка тысяч 5 подписчиков, то последний писк - изготовление всяческих "поздравлялок". Мальчику 8 лет, с выражением прочитавшему поздравительный стишок собственного сочинения на день рождения мамы, подписчики "накидали" за час 53 тысячи рублей, а кроме того, он получил несколько сотен заказов на такого рода декламацию.

В общем - задумайтесь. Только помните и о безопасности. В этом самом ТикТоке очень популярны эфиры с проведением химических опытов. И чем больше в них разноцветного дыма, искр и взрывов - тем они популярнее. Однако нам такой футбол не нужен. Здоровье ребенка дороже.