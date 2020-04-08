Магазинам "у дома" прописали правила работы в условиях COVID-19

Компании-члены Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подписали совместный Меморандум о мерах по профилактике и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в объектах розничной торговли малого формата.

В документе содержатся требования и рекомендации, выполняя которые, небольшие магазины могут снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

В частности, меморандум предписывает малой рознице проводить дезинфекцию торгового объекта во время установленных санитарных часов, с обработкой по установленному алгоритму контактных поверхностей, в том числе мебели, оборудования, покупательских тележек, дверных ручек, поручней, кассового оборудования и других поверхностей, требующих обработки. Кроме того, магазинам рекомендуется наносить в торговом зале на кассах и, в случае необходимости, на прилегающей территории разметки для дистанцирования покупателей на расстояние от 1,5 до 2 метров. Также при наличии технической возможности стоит использовать дополнительные средства защиты: защитные экраны на кассовых узлах, защитные щитки, очки для кассиров и т.п. Магазинам необходимо регулярно проводить эпидемиологический контроль персонала и обеспечивать сотрудников торгового объекта необходимым набором материально-технического оснащения и средств индивидуальной защиты. Помимо этого, малой рознице следует проводить расширенное информирование покупателей о мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Также документ рекомендует торговым сетям выделить специальные часы для посещения торговых объектов различными категориями граждан (например, пенсионеры, родители с детьми) с возможностью приоритетного обслуживания. Небольшим магазинам следует управлять входным потоком покупателей в торговый объект, регулируя процесс на входе, и организовывать другие меры, способствующие снижению вероятности распространения коронавирусной инфекции, говорится в документе.