Медведев призвал очистить отношения от санкций в условиях пандемии

Миру необходимы новые отношения, очищенные от санкций, уверен заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Это, считает он, позволит справиться с опасной угрозой распространения коронавируса.

"Сейчас, когда мир оказался на пороге тяжелейшего глобального кризиса, связанного с пандемией коронавируса, страны особенно должны стремиться к взаимовыручке и поддержке друг друга", - написал зампред Совбеза в колонке для ТАСС, посвященной десятилетию СНВ-3. Десять лет назад, подчеркнул Медведев, Россия и США доказали, что умеют преодолевать разногласия и договариваться не только ради своих народов, но и ради всего человечества. Сегодня это умение слышать друг друга особенно актуально, заявил он.