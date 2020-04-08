Минюст предлагает не прекращать работу судебных экспертов

Министерство юстиции России предлагает обеспечить продолжение работы судебно-экспертных учреждений ведомства в регионах. Такое письмо направлено региональным властям.

Судебные эксперты не могут перейти на удаленную работу и должны иметь возможность передвигаться по городу при исполнении своих служебных обязанностей.

"С учетом специфики экспертного производства и использования специального криминалистического оборудования производство некоторых видов судебных экспертиз в удаленном режиме, вне места нахождения учреждений, не представляется возможным", - подчеркнули в ведомстве.

Задачей судебно-экспертных учреждений Минюста России является оказание содействия судам и правоохранительным органам в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. Для этого эксперты проводят исследования, чтобы ответить на вопросы, разрешить которые могут только специалисты. То есть люди, обладающие специальными знаниями в какой-то конкретной области. Есть необходимость, чтобы эти люди оставались на своих рабочих местах даже в нынешнее время.

"В этой связи Минюстом России в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации направлены предложения обеспечить продолжение работы федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России без приостановления или ограничения их деятельности с предоставлением возможности передвижения работникам указанных учреждений, в том числе в целях проведения экспертных осмотров в случае необходимости. При исполнении ими своих обязанностей в случае установления особого порядка передвижения лиц на соответствующих территориях", - сообщили в минюсте.

Кроме того, накануне ведомство попросило глав регионов создать адвокатам условия для оказания гражданам квалифицированной юридической помощи в ситуации применения ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией. Если где-то будут вводиться ограничения на передвижения, адвокаты должны ходить без пропусков.

"Никакие следственные или иные процессуальные действия по уголовным и административным делам невозможны без обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь", - подчеркнул вице-президент Федеральной палаты адвокатов Михаил Толчеев.