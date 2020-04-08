Первое, что нужно знать и ученику, и родителю: сколько времени ребенок может непрерывно сидеть за компом (по нормам СанПиН):
1-4 классы: 15 минут.
5-7 классы: 20 минут.
8-11 классы: 25 минут.
Второе - не забывайте про регулярные перерывы в занятиях.
Третье - делайте простую зарядку.
Четвертое - и, пожалуй, самое важное - это гимнастика для глаз:
Быстро поморгать, закрыть глаза, медленно считая до пяти. Повторять 4-5 раз.
Крепко зажмурить глаза и считать до 3. Открыть глаза и посмотреть вдаль, считать до пяти.
Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4, потом перенести взор вдаль на счет 1-6.
Каждое упражнение повторять по 4-5 раз.
Важно правильно организовать пространство. Рабочее место должно быть правильно освещено, свет должен падать на клавиатуру сверху (люминесцентные лампочки использовать нежелательно). Рабочий стол лучше расположить рядом с окном - естественное освещение важно для здоровья.
Оборудование не должно быть доступно домашним животным. Важен вес и размер экрана планшета. Оптимально - вес не больше 1,5 кг и размер не больше 20 см в длину. Технические средства, мониторы нужно расположить так, чтобы они были на расстоянии вытянутой руки. И на столе должно оставаться достаточно места и для письменной работы.
Проветривайте помещение, где занимается ребенок.
Создайте комфортную среду для занятий. Как минимум - выключите работающий телевизор.