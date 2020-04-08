Минск подписал меморандум об аграрном сотрудничестве с КНР

Экспорт в Поднебесную аграрной продукции, включая сырье для традиционной китайской медицины, а также укрепление инвестиционного сотрудничества предполагает меморандум по стратегическому сотрудничеству, который сроком на пять лет подписан между Минском и Пекином.

Подписи под документом, сообщает 8 апреля, поставили представители белорусского аграрного министерства и рабочий комитет китайской ассоциации малых и средних предприятий по проекту "Пояс и путь".

Китайская сторона будет оказывать содействие Синеокой в создании платформы для поставок ее продукции и каналов сбыта в ключевых городах, в поиске китайских деловых партнеров, в создании в РБ центров обслуживания малых и средних предприятий. Кроме того, меморандум предоставляет китайской стороне полномочия на работу с правительством свой страны для развития сотрудничества с Беларусью. Планируется и взаимодействие для создания совместных производств в двух странах.

Уверенность в том, что "меморандум позволит более динамично развивать торговые отношения с малым и средним бизнесом Китая", выразил и представитель Минсельхозпрода РБ Алексей Богданов, мнение которого приводит БЕЛТА. Дело в том, пояснил он, что рабочий комитет КНР "объединяет производителей, переработчиков молочных, мясных продуктов и льноволокна, которое мы тоже заинтересованы поставлять в Китай".

Кстати, по итогам первых двух месяцев года экспорт белорусской сельхозпродукции в КНР вырос практически в два раза к уровню минувшего года и уже достиг $18 млн. Рост наблюдается, констатирует агентство, практически по всем позициям: например, по мясопродуктам - в три раза ($8,6 млн), молокопродуктам - на 16% ($4,7 млн), льноволокну - на 6% ($1,8 млн).