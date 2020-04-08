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08.04.2020 23:52
Рубрика: Власть

Мишустин назвал НДС более справедливым, чем налог с продаж

Текст: Татьяна Замахина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не поддержал предложение ЛДПР заменить НДС налогом с продаж. Дискуссия об этом состоялась в ходе его совещания с фракцией ЛДПР.

Инициативу выдвинул лидер фракции Владимир Жириновский. "Налог на добавленную стоимость не стимулирует развития экономики, он практически тормозит ее", - сказал парламентарий. Он привел в пример рыбаков, которые, по его словам, отказываются ввозить рыбу в российские порты, поскольку должны платить НДС до того, как продадут ее.

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Мишустин в ответ заявил, что считает НДС более справедливым налогом по сравнению с остальными. Ведь России удалось ликвидировать связанные с его уплатой схемы, поэтому не стоит заменять его налогом с продаж.

- Вы правы были бы в том, что, если бы налог на добавленную стоимость плохо бы администрировался, - объяснил он Жириновскому. - Плохо, потому что из него делали схемы… Тогда, да, можно было бы его в этом смысле сравнивать с налогом с продаж и так далее.

Но ситуация изменилась, подчеркнул премьер: Россия добилась серьезных успехов в администрировании, признанных всем миром. "Все цепочки НДС в этом смысле в России прозрачны", - резюмировал Мишустин.

Глава правительства отметил, что в европейских странах, например, до сих пор существуют проблемы с коррупционными схемами при возврате НДС.

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