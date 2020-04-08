Мишустин не поддержал сокращение экзаменов ЕГЭ до одного

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отреагировал на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сократить количество экзаменов ЕГЭ до одного.

- В связи с пандемией давайте сократим число экзаменов ЕГЭ, - заявил Жириновский в ходе совещания главы правительства с фракцией ЛДПР. - Один профильный пусть сдадут ребята, условно в июле, в спокойное время.

Мишустин в ответ призвал относиться к вопросу ЕГЭ более системно.

- Вопрос одного экзамена тут, конечно, дискриминация, - заметил он. - Я вам скажу откровенно, что мои дети учатся дистанционно сейчас и, если им преподают, а они учатся, то многие хотят сдать ЕГЭ. Мы в этом что, ограничены?

Он предложил обсудить ситуацию дополнительно.

- Я просил бы, чтобы мы с вами более системно поговорили на эту тему, - добавил Мишустин. Он пояснил, что попросит министра просвещения Сергея Кравцова провести такое обсуждение .