Мишустин: По числу тестов на COVID-19 Россия вошла в тройку стран-лидеров

В России есть все возможности, чтобы производить тест-системы для диагностирования коронавируса и обеспечивать потребность в них внутри страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

"По количеству проведенных тестов на коронавирус Россия входит в тройку стран лидеров. Уже сделано около 800 тысяч исследований", - напомнил он.

Тест-систем, подчеркнул глава правительства, нужно будет все больше и больше, поскольку люди беспокоятся за свое здоровье и здоровье близких.

Наша страна одновременно успевает помогать и другим государствам. Российские тест-системы уже направлены более чем в 30 стран мира, в первую очередь, в страны СНГ. "Эти меры необходимы, прежде всего, для того, чтобы свести к минимуму угрозу проникновения инфекции в нашу страну", - заявил Мишустин.