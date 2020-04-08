Мишустин раскритиковал регионы за неточности в отчетах по коронавирусу

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал регионы за неточности в отчетах о количестве зарезервированных койко-мест для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее кабмин отправил соответствующий запрос в регионы и получил в ответ информацию, на основе которой распределялись бюджетные средства.

Глава правительства, в частности, обратил внимание на жалобу губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на то, что федеральный бюджет выделил региону недостаточно средств. Мишустин посоветовал ему посмотреть ответ региона, который был подписан вице-губернатором, и расчет, исходя из которого получилась выделенная сумма.

"Я знаю, что вам досталось немного средств, но надо было ответственно в этом смысле готовить информацию. Это касается всех регионов, я пример привел", - посетовал премьер-министр.