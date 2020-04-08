Мишустин разъяснил порядок вывоза граждан РФ по спискам с "Госуслуг"

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что через портал "Госуслуг" собраны сведения о 35 тысячах граждан РФ, находящихся за рубежом и желающих выехать на родину, 18 тысяч переданы в соответствующие ведомства организации вывоза.

В ходе совещания президента России Владимира Путина с губернаторами глава Приморья Олег Кожемяко поднял тему возвращения "застрявших" за рубежом россиян. По его словам, не все из них понимают, как оформить заявление через "Госуслуги", кроме того, это бывает трудно сделать в транзитной зоне аэропорта вылета.

По мнению Михаила Мишустина, никаких сложностей с подачей заявления через "Госуслуги" нет, форма "протестирована, показана, это очень просто". "Практически за восемь часов с момента, как форма в пятницу была вывешена, ее заполнили около 35 тысяч человек. Это те, кто проинформировали, что готовы вернуться", - сообщил премьер-министр.

Он также дал пояснения относительно процедуры вывоза россиян из-за рубежа. "Процесс следующим образом построен: сначала формируется список из желающих, который проверяется, в том числе по форматно-логическому контролю коллегами из МВД, ФСБ, чтобы то, что они пишут, соответствовало", - рассказал глава кабмина.

По его словам, первый список, который был собран 27 и 30 марта, содержал примерно 15 тысяч недействительных сведений. "Это в течение двух суток было приведено в порядок. Теперь с точки зрения идентификации уже 18 тысяч граждан, которые прошли через все соответствующие проверки, доведены до семи соответствующих ведомств, кто принимает участие в этом алгоритме. Это МВД, ФСБ, это Росавиация, это соответственно, "Аэрофлот", который ответственный за вывоз, это субъекты Федерации, которые принимают (граждан)", - пояснил премьер.

Очередь формируется из расчета принятого штабом лимита: 500 человек в Москву и 200 - на субъект Федерации, напомнил Мишустин.