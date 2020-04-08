Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса

В правительстве понимают, что уже принятых мер для поддержки экономики может оказаться недостаточно.

"Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме. Поэтому кабмин отслеживает ситуацию ежедневно, реагируя дополнительными решениями.

Сейчас идет сбор предложений для второго пакета мер поддержки экономики. Мишустин попросил парламентариев поторопиться с внесением своих инициатив, чтобы в том числе подсчитать возможные бюджетные расходы.

"Но не забывайте о том, что мы уже серьезно недополучим доходы - нефтегазовые, не нефтегазовые - в этом году из-за коронавируса, - подчеркнул председатель правительства. - Это будет очень серьезный удар по бюджету, и нам нужно все объективно спланировать, чтобы и решить задачу обеспечения всех бюджетов - региональных, местных и федерального - и помочь бизнесу".